Обломки сбитой украинской ракеты в ночь на 11 августа упали на жилой дом в Курске, пострадали 13 человек. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Около 00:20 (совпадает с мск) Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что в результате падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом возник пожар, на место выехали экстренные службы.

«На данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — написал Смирнов позднее.

Он добавил, что по его поручению на место выехали врио замгубернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено, когда позволит обстановка, добавил Смирнов.

По его словам, он также поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию жителей и находится на связи с Минобороны и другими силовыми структурами. «Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике» в Курске, но такие утверждения не соответствуют действительности, «обстановка под контролем», говорится в сообщении врио губернатора.

Как сообщил главк МЧС России по региону, возгорание возникло в девятиэтажном доме, несущие конструкции здания не повреждены. В результате происшествия были выбиты окна, повреждены балконы; загорелись несколько автомобилей. Пожар ликвидирован, добавило ведомство.

В главке отметили, что 15 человек спасено, 30 эвакуировано. На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

В Курской области действует режим контртеррористической операции (КТО). Из-за начавшейся 6 августа атаки со стороны Вооруженных сил Украины обстановка в регионе отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.