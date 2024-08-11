В Курской области после вторжения ВСУ из приграничных районов региона выехали более 76 тыс. человек. Сотни беженцев, приехавших в Курск, становятся в очереди за гуманитарной помощью, собранной курянами в «Домике добрых дел». Как жители приграничья пережили массированную атаку и как им помогают после эвакуации — в репортаже корреспондента RTVI.

Круглосуточная помощь

Около курской НКО «Домик добрых дел» огромные очереди тянутся с двух сторон. Изначально организация под руководством Светланы Козиной создавалась как группа помощи бездомным и нуждающимся Курска, но последние дни, после захода ВСУ в область, «Домик добрых дел» стал пунктом спасения для ежедневно прибывающих в город суджан.

Толпу людей на улице Белинского, 5 видно издалека. Я подхожу ближе ко входу и оказываюсь в эпицентре непрекращающегося движения.

«Ребята, в цепочку собрались! Пошли разгрузочку, ребят!» — командует по громкоговорителю главный волонтер.

В бешеном темпе подростки в желтых жилетах, на ходу откусывая пиццу и допивая кофе, выносят из багажников подъезжающих машин разный гуманитарный груз: пакеты и коробки с едой, бутылки, подгузники, тазики. Парни действуют как слаженный механизм: один выгружает, второй кидает, третий ловит и так далее.

На пункт сейчас каждый день требуется минимум по 60 волонтеров. Работа идет в режиме нон-стоп, а 9 августа «Домик добрых дел» вообще перешел в круглосуточный режим.

«Я думал, это наши ребята»

Около длинной очереди волонтер-подросток сидит в позе лотоса и предлагает всем воду и лимонад. Через полчаса оставалось только пару бутылок, и он ушел. Подошедший пенсионер спросил у меня, можно ли забрать остатки воды себе. Несмотря на прохладный вечер, он был одет совсем по-летнему: в шлепках, шортах и футболке. Я направляю его к волонтерам и уточняю, с чем еще нужно подсказать. Он отвечает, что пришел с женой оформлять статус беженцев, гуманитарку пытался получить на другом пункте, но там в очереди “не достоялись”. Мужчина объясняет сбивчиво, теряется, я не совсем разбираю его слова.

Вдруг пенсионер резко поменял тему и на одном дыхании выпалил:

— Сутки в подвале просидели дома, под домом подвал, туда перебрались, это нас спасло. А если бы… то расстреляли. Тут и так побили прикладом, — сказал он, показав свою ногу.

— Побили прикладом?

— Да, колени. Телефоны разбили прикладом.

Я спрашиваю, как он увидел украинских солдат:

«Я утром пошел в магазин. У нас село, под Суджей село. Улица переходит в село. Никто ничего не знает, сельский [глава поселка] уехал, никакого оповещения нету. Я пошел. Стоят ребята, без повязок, без ничего, с автоматами”.

Дальше он пересказал, как с ним начал диалог один из военных:

— Привет, как зовут? Далеко вы [идете]?

— В магазин.

— Все магазины закрыты.

«Вчера без курева был, все закрыто было, сегодня…» — подумал мужчина про себя.

— Ваши документы, — говорит ему военнослужащий.

— Они дома.

— Ну пошли до дома.

“Домой зашли нормально…”, — продолжает он и резко оборачивается на громкий звук тормозящей неподалеку машины. “Я уже боюсь этого шума”, — поясняет пожилой собеседник. Он немного молчит и продолжает:

“Дверь открываю, во двор зашли, в комнату, коридор. Три двери. Открыто. И жена вон, в халате красном стоит. Говорю: «У нас гости». Я в хорошем смысле, я думал, это наши ребята. А они зашли, сразу начали базарить. Как украинцы».

Он не успел закончить свой рассказ — за руку увела подошедшая женщина:

— Дядь Миш, что вы здесь стоите? Пойдемте.

— Да хотят узнать….

— Ну зачем это знать?

Непрерывное копошение в “Домике добрых дел” продолжалось. Во дворе образовалась огромная гора пакетов с продуктовыми наборами. Желтые жилеты шныряли туда-сюда.

«Подушки! Передайте подушки!», «Кто просил продукты?», — кричат люди между собой.

В глубине двора по полочкам отсортированы стеллажи: с подгузниками, водой, бытовой химией. Напротив кучками лежали вскрытые коробки с лапшой быстрого приготовления. На них сидели люди с уставшими лицами и ели.

Рядом с зоной выдачи гумпомощи готовят и раздают кофе сотрудники бара Donut Brew. Это курская сеть кофеен, которая раньше работала и в Белгороде, но недавно закрылась, говорит молодой бариста. Сейчас, после захода ВСУ в область и массового притока беженцев в Курск, руководство компании предложило сотрудникам добровольно поработать около пункта.

«Кому нужно жилье, руку поднимите», — обращается к толпе по громкоговорителю главный волонтер. Жуя сигарету, из очереди к нему ринулся мужчина в потертых трико.

Татьяна Акиншина