На сайте курского отделения КПРФ появилось обращение к жителям области, в котором говорится о «возможной оккупации» Курска и содержится рекомендация взаимодействовать с украинскими военными. Депутат Госдумы от Курской области и первый секретарь Курского областного отделения КПРФ Николай Иванов заявил RTVI, что сайт был взломан.

По его словам, сайт был взломан и «испоганен укронацистами», которые разместили «абсолютно лживую информацию от первой до последней буквы». Иванов заверил, что подобное обращение не может носить официальный характер, потому что КПРФ придерживается «совершенно иных принципов».

«Никакой оккупации Курска в принципе быть не может! Мы делаем все для победы российской армии! Вот это единственная правильная информация. А всему остальному — не верить ни в коем случае!» — подчеркнул депутат.

В заявлении на сайте курского отделения КПРФ, составленном якобы от имени Иванова и других членов облкома, содержался призыв «сохранять спокойствие и верить в благоприятных исход» на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. В сообщении говорилось о «возможной оккупации» Курска, в связи с чем гражданам рекомендуется «общаться с украинскими военными вежливо, не провоцировать их, по первому требованию предъявлять необходимые документы и, по возможности, сотрудничать с ними в организации безопасного быта и недопущения мародерства после отхода из города российских подразделений обеспечения правопорядка».

В настоящее время сайт курского отделения КПРФ не доступен для посещения. При попытке зайти на него появляется сообщение: «Работа сайта временно приостановлена. Хостинг сайта временно приостановлен».

11 августа власти Курской области сообщили, что в соцсетях распространяются фейковые сообщения от имени врио губернатора об эвакуации в регионе. «ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны заявляют, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В Курской области введены режимы ЧС федерального характера и КТО.