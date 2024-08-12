В Курской области после вторжения войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуации подлежат 180 тысяч мирных жителей, еще 121 тысяча человек уже покинули свои дома. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов во время оперативного совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, их занимают военные части, сообщил Смирнов. При этом нет четкого понимания о местоположении противника, доложил президенту России Владимиру Путину Смирнов. «Для нас проблема это, учитывая, что там нет четкой линии фронта», — отметил он.

По данным врио курского губернатора, в результате действий украинских военных в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранены 121 человек, в том числе десять детей.

В ходе совещания Смирнов также отметил, что глубина проникновения ВСУ в регион — 12 километров, ширина — 40. Однако Смирнова прервал Путин, заявив, что о том, «какая там ширина и глубина», ему доложит военное ведомство, и попросил чиновника рассказать о социально-экономической ситуации в регионе.

После этого врио губернатора сообщил, что в 28 захваченных населенных пунктах проживают около 2 тыс. человек, «о судьбе которых мы не знаем».

Кроме того, по информации Смирнова, в Курской области выкопано 40 километров противотанкового рва из запланированных 46.

«Работу заканчиваем. Также приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов», — сказал он.

Врио губернатора добавил, что в регионе по заданию Минобороны России строят 90 взводно-опорных пунктов.

Смирнов также отметил, что в области хватает запасов лекарств и донорской крови, в регион дополнительно прибыли более 400 медиков.

Помимо этого Смирнов рассказал, что в Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами.

«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла», — сообщил Смирнов.

Он также сообщил, что в Беловском районе Курской области под обстрел попала бригада «Россетей», при этом выпущенные снаряды, по утверждению врио губернатора, были с химическим оружием.