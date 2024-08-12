Фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности», — добавила она.

Дополняется.