Президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории страны и обеспечить после этого надежное прикрытие границы с Украиной. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской области.

По словам Путина, оценка происходящему в Курской области «будет дана позже». В первую очередь необходимо «выбить, выдавить противника» с территории России, заявил президент.

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал Путин.

Совещание проходит в резиденции главы государства в Ново-Огареве. В нем принимают участие члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

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