Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках наступления на Курскую область использовали свои наиболее боеспособные подразделения. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе.

По оценке издания, начавшаяся 6 августа операция украинских ВС на территории России оказалась более стремительной, чем многие могли себе представить. Источник в украинских структурах безопасности в беседе с журналом выступил с утверждением, что по состоянию на 10 августа ВСУ продвинулись вглубь России на 40 км в направлении Курска.

По словам раненных в Курской области украинских военных, наступление не стало для них легкой «прогулкой по парку», пишет The Economist. В пример издание приводит 28-летнего десантника с позывным Ангол, который был ранен на российской территории примерно в 30 км от границы и, по его собственным словам, точно не знает, чем именно — ударом артиллерии, бомбой или «дружественным» огнем.

Некоторые аспекты наступления ВСУ, по-видимому, были тщательно спланированы, пишет The Economist.

«Мы направили наши наиболее боеспособные подразделения в самое уязвимое место на границе», — заявил изданию источник из Генерального штаба ВСУ.

Тем не менее есть и указания на «определенную поспешность» в подготовке вторжения ВСУ, отмечает The Economist. В частности, трое военнослужащих, о которых пишет журнал, были выведены с линий фронта на востоке с уведомлением всего за день.

Как отмечает издание, остается неясным, состоит ли цель Украины в продвижении к Курску, в постоянной оккупации части территории региона (к примеру, для использования этого фактора в качестве разменной монеты в ходе переговоров) — или же войска в конечном итоге планируется вывести.

По всей видимости, «минимальной целью» является отвлечение российских войск с других участков фронта — Донбасса и Харьковского направления, пишет журнал. С этой точки зрения результаты пока «неубедительны», сказано в статье.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в ночь на 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны в последующие дни говорили, что ВС России «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. Из приграничных районов региона эвакуировали более 76 тыс. человек. В области введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО).