Депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов прокомментировал RTVI слова члена парламентского комитета по обороне Андрея Гурулева о неукомплектованности российских войск на границе Курской области. Тот ранее написал в своем телеграм-канале, что группировка прикрытия госграницы «не имела своих средств разведки и в последнюю очередь обеспечивалась всем необходимым».

«Поскольку Андрей Викторович Гурулев — генерал и близок к военным делам, более того, и в Государственной Думе он занимается военными делами, — у него информации, безусловно, больше, и на его совести остается то, что он говорил», — поделился мнением Иванов.

Он рассказал, что лично слышал от солдат на границе Курской области жалобы на недостаточность и слабость вооружения. Как пояснил депутат, он общался с ними в ходе своих регулярных выездов в войска на границе с помощью — продуктами питания, предметами первой необходимости, квадрокоптерами и «определенным вооружением».

«Разговаривая с солдатами, молодыми ребятами, срочниками, кстати, которые там стоят, — конечно, многие сетовали на недостаточность вооружения, слабость вооружения и так далее. Но мы были уверены, что за время подготовки и формирования оборонительного рубежа, который Курскую область должен от Сумской области [Украины] отличать, все уже было подготовлено», — сказал RTVI Николай Иванов.

Депутат, который сейчас находится в Курской области, выразил надежду, что «недочеты» будут исправлены и российские войска «в скорейшем времени выдавят» ВСУ из региона.

«В этой части меня радует то, что наша авиация применяет сегодня мощнейшие авиабомбы, громит сегодня укрепленные районы — уже бетонные [укрепления] ставят на нашей территории украинские войска, они уже окапываться начали там, в том числе и бетонные [заграждения ставят]», — отметил Иванов.

11 августа Гурулев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что «не сильно верит» в то, что российское командование не знало о сосредоточении группировки ВСУ у границы с Курской областью.

Депутат также возмутился обороной региона в своем телеграм-канале. Он, в частности, сообщил, что видел, как оборудуются минные поля в регионе, которые «без огневого прикрытия не дают эффекта».

«Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — повторил Гурулев.

Он добавил, что у российских сил, прикрывающих границу, не было необходимого оснащения.

«К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки. Они в последнюю очередь обеспечивались всем необходимым. У нас никто не любит правды в докладах. У нас всех хотят все слышать, что все хорошо», — написал Гурулев.

Критические высказывания Гурулева поддержал его коллега по оборонному комитету Госдумы Андрей Колесник. Он согласился, что огневое прикрытие помогло бы задержать продвижение ВСУ в Курской области, передает «Лента.ру».

«Андрей Гурулев совершенно прав. Должно быть огневое прикрытие, чтобы не дать возможности противнику разминировать поля с помощью техники или саперов. Если есть огневое прикрытие, то надо еще подойти к этим минным полям», — цитирует его издание.

После начавшегося 6 августа наступления ВСУ на Курскую область там введены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). В регулярных отчетах Минобороны говорится о том, что российские войска «продолжают отражать попытку вторжения» и «пресекают» локальные попытки прорыва.