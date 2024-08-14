В Курской области остановлены основные украинские силы, завершается их блокирование, заявил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов. Какая обстановка складывается в зоне боевых действий в приграничье — в обзоре RTVI.

По словам командира «Ахмата», большая часть техники ВСУ сожжена, «очень большое количество личного состава реально уничтожено». Российские войска завершают блокирование всех направлений и участков, но «в лесах» продолжают действовать «единичные ДРГ», добавил Алаудинов.

В разговоре с ТАСС генерал назвал обстановку в регионе подконтрольной российским силам.

«Потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сказал он.

По словам Алаудинова, ВСУ начинают окапываться в приграничных районах Курской области и не показывают «ретивого желания, как раньше», продвигаться вперед.

Военкор Александр Коц назвал тактику ВСУ в Курской области «кочевой».

«Создается впечатление, что их много, что они везде, появляются сообщения о потерянных населенных пунктах, хотя на самом деле это действия малых маневренных групп, которые идут в открытую, без прикрытия РЭБ [средств радиоэлектронной борьбы] и артиллерии, просто в надежде на какой-то быстрый успех», — рассказал Коц в эфире Первого канала.

Дойдя до населенного пункта, ВСУ стараются закрепиться там до прибытия подкрепления, «но в противном случае стараются не ввязываться в бои и откатываются назад», добавил военкор.

Обстановка вокруг Курской АЭС

Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канал видео, в котором рассказал, что перед ВСУ якобы стояла задача 11 августа захватить Курскую АЭС в городе Курчатове. По его словам, с украинской стороны в операции было задействовано «11,6 тыс или 11,9 тыс. человек».

«Получили мы очень интересные материалы — весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами, что планировалось. <…> 11-го числа надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня 14-е число», ― сказал командир «Ахмата».

После захвата электростанции Киев якобы намеревался «выйти на переговоры с ультиматумом, чтобы мы откуда-то ушли и что-то сделали», заявил генерал.

«Блицкриг Зеленского <…> не удался. <…> Мы уже вцепились зубами и вряд ли мы отпустим врага, пока не вырвем ему кадык», — заявил Алаудинов.

Росгвардия утром 14 августа сообщила о принятии дополнительных мер для охраны Курской АЭС. Особое внимание уделяется противодействию украинским беспилотникам, отмечается в сообщении.

Минобороны сообщило об уничтожении в ночь на 14 августа четырех тактических ракет и 37 беспилотников самолетного типа над Курской областью. Дроны также атаковали Воронежскую, Белгородскую, Нижегородскую, Волгоградскую, Брянскую, Орловскую и Ростовскую области. По данным ведомства, всего было сбито 117 БПЛА.

Расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением ВСУ и выявляют их скрытые опорные пункты, корректируют огонь артиллерии и дистанционно минируют украинские позиции, уточнили в ведомстве.

Курская АЭС работает штатно, сообщили ТАСС в пресс-службе «Росэнергоатома».

Ситуация в Судже

В Судже ежедневно идут активные бои, ВСУ присутствуют «вокруг и в некоторых частях» города, но не контролируют его, утверждает Апти Алаудинов.

14 августа украинский канал ТСН опубликовал репортаж из Суджи и показал украинских военных, снимающих российский флаг с одного из зданий. Когда и где именно были сняты кадры, не уточняется. Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») назвал это «пиар-вылазкой» украинских СМИ, нацеленной на «сиюминутный эффект». Кадры ТСН сняты у школы-интерната, расположенной в западной части Суджи, утверждает телеграм-канал «Военный осведомитель». Школа находится недалеко от сельскохозяйственного техникума, здание которого «серьезно пострадало» в результате пожара 13 августа, о чем писал «Рыбарь».

Согласно сводке Звинчука, в Судже и окрестностях идут бои, «хотя противник утверждает о полном контроле над городом».

Военкор Юрий Котенок заявил о «потере части» Суджи, однако, по его словам, говорить о «полноценном контроле» ВСУ над городом «неуместно». Котенок сослался на данные источников, согласно которым часть районного центра Суджи «до сих пор фактически представляет собой серую зону».

Согласно утренней сводке телеграм-канала «Два майора», ВСУ заняли в Судже высотки и оборудовали на крышах зданий огневые и снайперские точки. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что ВСУ «начинают превращать Суджу в свой опорный и логистический центр».

Вечером 13 августа доверенное лицо врио губернатора Курской области гвардии полковник Алексей Кондратьев заявил, что в Судже действуют как российские подразделения, так и ВСУ, при этом на здании администрации «развевается российский триколор». «Суджа наша», — подчеркнул он.

Обстановка «продолжает стабилизироваться»

В Минобороны сообщили о пресечении попыток мобильных групп ВСУ на бронетехнике прорваться вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного.

В районе Мартыновки уничтожены две группы ВСУ на пикапах. В направлении Коренева, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкесского Поречного отражено шесть атак, добавили в Минобороны.

В районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьина нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Суджа в сводке ведомства не упоминается.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 украинских военных взяты в плен. Общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область составили до 2,3 тыс. военнослужащих и более 380 единиц техники, сообщили в министерстве.

«Рыбарь» пишет, что обстановка в Курской области «продолжает стабилизироваться» на фоне переброски российских подкреплений и частичного блокирования украинских маневренных групп.