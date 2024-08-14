Белый Дом и Евросоюз (ЕС) «одобрили» военные действия украинских войск на российской территории, однако члены НАТО считают маловероятной возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в Курской области и в целом в России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, знакомого с планами Киева.

По словам собеседника агентства, прежде, чем вторгнуться в Курскую область, Киев рассматривал несколько вариантов атаки, которая, по замыслу украинских властей, должна была повлиять на российского президента Владимира Путина и заставить российские войска отступить на Украине.

При этом украинское руководство не раскрывало деталей своего нападения, отметил источник.

«Администрация президента США Джо Байдена и Европейский союз дали свое благословение на первое с начала Второй мировой войны военное присутствие на российской земле», — пишет Bloomberg.

В то же время, союзники Киева в НАТО не уверены, в том, что ВСУ смогут закрепиться на российской территории, даже если российской армии потребуются недели для устранения противника из Курской области, поделился западный чиновник.

По словам собеседника Bloomberg, вторжение в российский регион «имеет решающее значение» для украинских властей, чтобы показать, что «Киев может бросить вызов Кремлю».

Издание также отмечает, что нападение на Курскую область имеет важное значение для Киева. В понедельник, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский впервые признал проведение военной операции в российском регионе и заявил, что украинские силы теперь контролируют районы, с которых российские войска, по его мнению, могли наносить удары в районы Сумской области, пишет агентство.

Кроме того, Bloomberg приводит слова из обращения Зеленского к нации о том, что украинские военные операции преследуют своей целью «освобождение приграничных районов от российских войск».

Президент России Владимир Путин днем 12 августа провел совещание по ситуации в приграничных регионах — в Курской, Белгородской и Брянской областях. Глава государства назвал главной задачей необходимость «выдавить, выбить» ВСУ с территории России.

Вторжение украинских войск в Курскую область началось в ночь на 6 августа. На сегодняшний день бои в регионе продолжаются.