Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия возглавляемой им страны проводит «операцию» в Курской области. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в своем ежевечернем обращении к нации, оно опубликовано в его телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Самое важное — был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области», — отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский поручил министру внутренних дел и Службе безопасности Украины (СБУ) подготовить некий «гуманитарный план для территории проведения операции».

Глава государства также распорядился, чтобы Минобороны Украины, а также МИД составили перечень необходимых действий Киева, которые бы позволили украинскому руководству получить разрешение от зарубежных партнеров использовать западное дальнобойное оружие.

Днем 12 августа министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню. В ходе встречи Умеров, в частности, выразил надежду на то, что Париж снимет запрет на удары по российской территории французским оружием.

Лекорню, в свою очередь, написал в соцсети Х, что обсудил поддержку Украины со стороны Франции, но не уточнил, как Париж ответил на просьбу Киева.

Президент России Владимир Путин днем 12 августа провел совещание по ситуации в приграничных регионах — в Курской, Белгородской и Брянской областях. Глава государства назвал главной задачей необходимость «выдавить, выбить» ВСУ с территории России.

Вторжение украинских войск в Курскую область началось в ночь на 6 августа. На сегодняшний день бои в регионе продолжаются.

Часть территории области сейчас находится под контролем ВСУ. Из приграничных районов эвакуировали более 76 тысяч человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО).