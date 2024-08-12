Никто из бойцов спецназа «Ахмат» не сдавался в плен украинской армии. Об этом заявил заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

В своем телеграм-канале он опубликовал видеообращение, в котором опроверг информацию из украинских СМИ о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли в плен военнослужащих «из Грозного».

«Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат», про бойцов «Аида», много всего. Но самое интересное, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», — заявил Алаудинов.

Он отметил, что если бы сообщения о пленных были правдой, то ВСУ показали бы лица российских военнослужащих или назвали их позывные. Однако этого не произошло.

По словам командира, украинские войска «особенно не любят» спецназ «Ахмат», поскольку эти подразделения для них «как кость в горле», ввиду чего в информационном пространстве якобы распространяются «фейки».

При этом Алаудинов согласился с тем, что понедельник, 12 августа, был для российских бойцов «чуть менее удачным» днем, чем предыдущий, когда было убито большое количество украинских военных.

Он добавил, что в понедельник отряды спецназа «уничтожили только 12 единиц техники и не такое большое количество противника, как вчера».

«Они думали сделать блицкриг — не получилось. Потеряли такое количество техники и личного состава, что, наверное, нам было бы тяжело вас уничтожить в таком количестве, если бы вы сидели у себя в норах», — заключил командир «Ахмата».

Утром 10 августа Алаудинов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой» в российско-украинском конфликте, после которой «Украина падет».