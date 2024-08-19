Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский накануне вторжения в Курскую область России находился на грани увольнения, сообщает The Economist. На фоне этой суматохи командующий приступил к планированию наступления, утверждает собеседник издания.

Близкий к генералу источник отмечает, что Сырский «не разбирается в политических играх», но он «хорош в войне». Поэтому он приступил к планированию операции по наступлению на один из регионов России. По данным собеседника издания, рассматривались несколько планов операции, в частности атака в Брянской области, атака в Курской области или комбинация этих вариантов. Главная цель заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса и создать «козыри» для будущих переговоров, пишет The Economist.

Сырский держал разработку наступления в секрете, к ней был подключен только узкий круг генералов и сотрудников служб безопасности. С президентом Украины Владимиром Зеленским главком ВСУ общался «один на один». На позднем этапе присоединилось и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

По словам собеседника Economist, союзников Киева на Западе также намеренно «оставили в неведении».

«Запад сорвал две предыдущие операции Сырского. Об одной из них стало известно русским, а в другом случае нам было приказано ее прекратить», — рассказал он.

Источник The Economist отметил, что российская сторона поняла, что что-то затевается, но, скорее всего, предполагала, «что для такой дерзкой операции нам потребуется одобрение американцев».

Об атаке до последнего не знали и сами украинские солдаты, рассказывает собеседник издания. По его словам, военнослужащие не поверили своему командиру, когда он рассказал им о планах. «Мы смеялись», — вспоминает рядовой Сергей. «Мы шутили, что сегодня не 1 апреля. А командир только улыбался, зная, что мы даже не представляем, что нас ждет».

«Украинское наступление замедлилось»

The Economist пишет, что эффект неожиданности от атаки ВСУ на Курскую область прошел, сейчас «украинское наступление замедлилось». Сырский, по словам источника издания, «осторожничает» — он сосредоточен на расширении флангов вдоль границы, чтобы создать более защищенные линии.

«Он знает, что поспешное продвижение рискует всей операцией», — пояснило его доверенное лицо.

Результаты операции будут зависеть от того, как на нее отреагирует Россия, отмечает издание. Украинские солдаты, находящиеся на российской территории, говорят, что уже начинают замечать другой уровень сопротивления. Российская армия подкрепила свои силы более подготовленными подразделениями.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). После вторжения украинской армии в Курскую область президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики». «О чем с ними вообще можно говорить?» — задался вопросом глава государства.

В Киеве вторжение в Курскую область объясняли желанием усилить позиции украинской стороны на предполагаемых будущих переговорах.