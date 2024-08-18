Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия 1». Он назвал Россию «империей», которую еще «никто не побеждал и не победит», и призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров. В то же время белорусский лидер подчеркнул, что разрастание конфликта приведет к полному уничтожению Украины. Какие еще заявления сделал Лукашенко — в материале RTVI.

Как ситуация в Курской области повлияла на переговоры

Лукашенко заявил, что в атаке на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют «мотивированные» бойцы. По его словам, они были собраны со всей линии боевого соприкосновения.

«Это были уже прошедшие по войне в основном люди. Остальных дооснастили [вооружением]. <…> Была сформирована очень мощная сила», — сказал белорусский лидер.

Само наступление ВСУ на российский регион Лукашенко назвал «борьбой на повышение ставок» для более выгодной переговорной позиции. Он подчеркнул, что это классическая стратегия, но она «неправильная» и не подходит для борьбы с «огромной империей, которая еще точно не начала по-настоящему воевать». Лукашенко уточнил, что под «империей» он подразумевает Россию.

«Встает другой вопрос: в такой ситуации и подобных кто с ним [властями Украины] будет вести переговоры?», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко убежден, что действия ВСУ в Курской области могут привести к эскалации конфликта.

«Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал и не победит — Россию. Какое НАТО тут справится? У американцев одна политика — Европу столкнуть с Россией. Пускай дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами», — сказал он.

Возможную эскалацию Лукашенко приравнял к попытке Украины толкнуть Россию на «асимметричные действия», в том числе на применение ядерного оружия.

«Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит», — сказал президент Беларуси.

Возможность применения ядерного оружия

По словам Лукашенко, Беларусь не собирается применять «никакого оружия», пока граница не будет нарушена. Под границей белорусский лидер в том числе имеет в виду «границу нашего союзного государства».

«Это общая Беларуси и России война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они, как 85 лет назад, растопчут нашу страну, как это было с СССР? Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно. Если они хотят, чтоб этого не было, давайте сядем за стол переговоров, давайте закончим эту драчку», — призвал Лукашенко.

Он добавил, что реакция со стороны Минска и Москвы последует и в том случае, если войска НАТО введут на Украину. Такое решение будет свидетельствовать о начале третьей мировай войны, считает Лукашенко.

«Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров», — заявил глава государства.

Переброска белорусских войск к границе с Украиной

Лукашенко отметил, что не было таких войн, «чтобы было такое минирование» белорусско-украинской границы. По его словам, сами украинцы взрываются на собственных минах.

«Иногда по пьяни минируют без наличия карт, минных полей, в нарушение всех норм и правил, Там пройти границу сейчас — ну, с очень большими потерями», — пояснил Лукашенко.

Как утверждает белорусский президент, сейчас на границе с Беларусью находятся 120 тыс. украинских военных ВСУ. В ответ на это Минск разместил свой контингент в «определенных точках» вдоль всей границы, перебросив туда почти треть армии, отметил глава государства.

«Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения — «Альфа», «Алмаз» и прочие — самые подготовленные, они свою работу делают», — добавил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Киев направил дополнительные подразделения к границе из опасений, что белорусские силы вместе с российскими могут атаковать Украину со стороны Гомеля. Позднее и Киев, и Минск отвели свои силы, «которые были сверх 120 тысяч».

По словам Лукашенко, убирать войска оттуда сейчас — это «смерти подобно». «Война идет», — подчеркнул Лукашенко.

В то же время усилена оборона на западной границе Беларуси.

«Выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции. Мы видим, где надо разместить», — сказал Лукашенко.

Легитимность Зеленского и «денацификация» Украины

Отвечая на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, Лукашенко заявил, что де-юре «можно говорить» о том, что он нелегитимен. В то же время белорусский лидер констатировал, что де-факто Зеленский принимает решения в качестве главы государства, и эти решения исполняются.

«Вот он принял решение — это безумство в направлении Курска осуществить, и армия исполняет. Другие решения он принимает (вы знаете о них, я знаю) — они исполняются», — пояснил Лукашенко.

Кроме того, президент республики выразил мнение, что Украина «денацифицирована». «Есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде» — сказал он. По словам белорусского лидера, 70% украинцев не поддерживают Зеленского, поскольку «он обещал одно, а делает другое».

Переговоры России и Украины

По мнению Лукашенко, России и Украине пора сесть за стол переговоров для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Белорусский лидер считает, что за основу будущих соглашений можно взять договоренности, которые были достигнуты между сторонами в Стамбуле весной 2022 года.