Страны Североатлантического альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, рассказал в интервью The Daily Telegraph генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, транспарентность помогает послать «прямой сигнал» о том, что альянс является «ядерным».

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — пояснил Столтенберг.

Генсек пояснил, что цель альянса заключается в «мире без ядерного оружия». Однако, по его словам, пока ядерное оружие есть, НАТО останется ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея «имеют ядерное оружия, а НАТО — нет, является более опасным миром».

Столтенберг также предупредил, что Пекин вкладывает значительные средства в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал. Согласно оценке НАТО, к 2030 году у КНР будет до тысячи ядерных боеголовок.

«НАТО может столкнуться с чем-то, с чем она никогда раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерным потенциалом — Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия», — пояснил генсек.

По словам Столтенберга, США и европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания «перед лицом растущей угрозы со стороны России».

«США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они имеют в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут предназначены для ядерной миссии НАТО», — добавил глава альянса.

С начала мая, на фоне наступления российской армии в Харьковской области, лидеры европейских стран и США заговорили о том, что Вооруженные силы Украины могут наносить удары по целям на территории России. Владимир Путин заявил, что такие атаки с использованием оружия стран НАТО будут означать прямую войну с Россией, и Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом.

12 июня завершился второй этап ядерных учений России. В нем также принимала участие Беларусь. В российском Минобороны пояснили, что ракетчики из Ленинградского военного округа отработали применение комплекса «Искандер-М» и его перемещение в «назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков». ВМФ, в свою очередь, осуществил «снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования».

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал ядерные учения «адекватным реагированием» на поддержку Украины Западом, разрешение Киеву наносить удары по российским территориям западным оружием и «активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине». По его словам, началу маневров способствовало «наращивание военного потенциала стран НАТО у границ» России.