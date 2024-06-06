Удары по территории России западным оружием при участии стран НАТО будут означать прямую войну с российским государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. Если мы видим что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против РФ, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом», — сказал российский лидер.

Он отметил, что определенные дальнобойные ракеты Украина запускает самостоятельно, без прямого участия западных стран, поставлявших оружие. Однако в случае с англо-французскими Storm Shadow и американскими ATACMS ситуация обстоит иным образом — для запуска этих ракет необходимо вмешательство со стороны их «поставщиков».

По словам Путина, полетное задание для снаряда формируется и «практически вводится теми, кто поставляет оружие». В таком случае, Россия будет совершенствовать свои системы ПВО, а любое западное оружие — уничтожать, отметил президент.

Также он предупредил, что ответ России на подобные действия западных государств «может быть ассиметричным».

К тому же, по заверению Путина, Москва может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда «будут чувствительные удары» по странам, поставляющим оружие Украине.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения удара по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по объектам тех стран, которые делают это в отношение России», — отметил глава государства.

После того, как некоторые западные страны выступили за нанесение ударов украинскими силами по российской территории поставленным государству оружием, постоянное представительство России при ООН потребовало провести заседание Совета Безопасности организации 14 июня.

Associated Press (AP) со ссылкой на западного чиновника и американского сенатора Майка Раундса 5 июня сообщило, что Украина уже начала использовать американское оружие для ударов по территории России.

По словам собеседников агентства, украинская армия применяла ракеты США «ограниченно» для обороны Харькова. По каким целям был нанесен удар, источники AP уточнить не смогли.

В конце мая газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Вашингтон разрешит ВСУ наносить ограниченные удары по территории России с использованием управляемых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокомобильных ракетных систем GMLRS, а также артиллерии.

С начала военного конфликта в марте 2022 года США запрещали Украине использовать оружие США для нанесения ударов по непосредственной территории России.

По информации WSJ, политика администрации президента США Джо Байдена изменилась после того, как о намерении снять запрет на удары по России заявили министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что западным странам необходимо рассмотреть возможность снятия таких ограничений.