Западные страны на официальном уровне обсуждают, можно ли разрешить Украине наносить удары американским и европейским оружием по территории России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета Минобороны Евросоюза признался, что только «одна-две» страны открыто поддерживают это решение, общего же единения по этому вопросу нет. О том, кто и как высказывается об этом решении, — в материале RTVI.

Что говорят в Европе

Париж одобряет удары Киева западным оружием по российским военным объектам, но также и не поддерживает обстрелы гражданской инфраструктуры. С такой точкой зрения выступил президент Франции Эммануэль Макрон 28 мая на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты», — заявил французский лидер.

По его мнению, такое решение не провоцирует эскалацию конфликта, а лишь позволяет Украине лучше защищать свою территорию и отвечать на российские удары.

Кроме того, Макрон отметил, что накануне украинское руководство сделало «поспешное» заявление о прибытии французских инструкторов в зону конфликта для обучения украинской армии. По его словам, решение Франции об отправке своих военных на Украину будет озвучено после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе.

С другой точкой зрения выступили первые лица Италии. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны ЕС быть очень осторожными после высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга. А вице-премьер Италии, один из лидеров правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил, что «не может быть и речи о снятии запрета Киеву наносить удары по военным объектам в России», тем более, что «Италия ни с кем не воюет».

«Этот господин (Йенс Столтенберг. — Прим. RTVI) представляет опасность. Говорить о третьей мировой войне, о западном оружии, европейском и итальянском, которое должно поражать цели внутри России, мне кажется опасным, поэтому остановите его, кто может», — заявил Сальвини во время выступления в Неаполе.

Что говорит глава евродипломатии Жозеп Боррель

В Брюсселе 28 мая состоялось заседание Совета Минобороны Евросоюза. На повестке дня был вопрос о возможности позволить Украине наносить удары по целям в России западным оружием.

По итогам встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел брифинг, во время которого признался, что единения по этому вопросу нет и только «одна-две страны» поддержали удары Украины западным оружием по территории России.

«Некоторые страны — члены ЕС были против, но изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое поставляют Украине. Это их воля. Никто не может заставить страну ЕС снять это ограничение», — заявил Боррель.

При этом, по его мнению, удары ВСУ западным оружием по российской территории являются «абсолютно законными с точки зрения международного права», если «наносятся пропорционально».

Кроме того, страны ЕС также не могут достичь консенсуса в вопросе обучения бойцов украинской армии западными военными на территории Украины, сообщил глава евродипломатии.

По словам Борреля, миссия военной помощи Евросоюза уже подготовила и обучила около 50 тысяч украинских солдат. Однако все эти тренировки проходили на территории европейских стран. Евродипломат считает, что отправка военных инструкторов из ЕС на Украину имеет совершенно иное значение.

«Мы должны адаптировать наши возможности по подготовке военных к потребностям Украины», — сказал он.

Представитель ЕС также уточнил, что вопрос военной поддержки Украины для объединения приоритетен.

Что говорит генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist 24 мая призвал страны альянса разрешить Украине использовать поставляемое им оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России.

Днем 28 мая перед заседанием в Брюсселе он отметил, что у Украины «есть право защищать себя», а также наносить удары по российским объектам в качестве самообороны. Он уточнил, что речь идет о «военных целях на территории России».

По мнению Столтенберга, каждая страна-член НАТО должна принять решение, готова ли она снять ограничения для Киева и разрешить ему бить западным оружием.

«Некоторые страны не ставили никаких ограничений, другие поставили их. Я решительно верю, что те страны, которые решили снимать ограничения, не делают НАТО частью конфликта», — отметил генсек НАТО.

Он также заявил, что альянс не намерен отправлять свои войска в зону боевых действий, поскольку не хочет становиться частью конфликта.

«Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя… Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины», — заявил Столтенберг.

Мнение США

Несмотря на заявления генсека НАТО, Вашингтон выступает против применения Киевом американского оружия для ударов по российской территории. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во время брифинга отметил, что позиция США по этому вопросу не изменилась.

«Что касается нашей политики <…>, то она заключается в том, что мы по-прежнему не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ», — отметил Миллер.

При этом, по его словам, у Украины «нет лучшей поддержки, чем со стороны США».

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев начал призывать Белый дом ослабить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по России. Об этом 23 мая сообщила газета The New York Times. По данным издания, позиция Блинкена изменилась из-за наступления российской армии в Харьковской области.

Реакция России

Президент России Владимир Путин знает, каким может быть ответ российской стороны на удары ВСУ западным оружием, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления генсека НАТО.

Сам Владимир Путин во время пресс-подхода 28 мая по итогам визита в Узбекистан заметил, что на посту премьер-министра Норвегии Столтенберг «деменцией не страдал», и с ним можно было решать «непростые вопросы по Баренцеву морю и другие, и в общем договариваться».

«Когда он был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались и решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и, в общем, могли договариваться. Я уверен, на тот момент он деменцией не страдал никакой», — заявил Путин, комментируя слова Столтенберга.

По мнению президента, «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах» должны «вообще отдавать себе отчет, с чем они играют». Если же ВСУ начнут применять западное оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории, Москва пересмотрит границы санитарной зоны, предупредил Путин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отреагировала на заявление Борреля о «законности пропорциональных ударов» Украины по территории России.