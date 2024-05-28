Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, согласно которым французские военные инструкторы смогут законно находиться и работать в учебных центрах на территории страны. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сырский рассказал, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел встречу по видеосвязи с главой французских вооруженных сил Себастьяном Лекорню. По словам главкома ВСУ, инициатива отправки французских инструкторов на Украину исходила со стороны Парижа.

«Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих», — написал Сырский.

Он также выразил надежду на то, что пример Франции вызовет желание других стран-партнеров Киева «присоединиться к этому амбициозному проекту».

При этом французское Минобороны не подтвердило эту информацию, сообщил телеканал BFM Business. По его сведениям, вопрос отправки военных Франции все еще лишь прорабатывается, а «учения на украинской территории» являются одним из проектов, которые обсуждали после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики еще 26 февраля.

Подготовка Франции к отправке войск на Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину. Секретарь французской Коммунистической партии Фабьен Руссель позднее уточнил, что речь идет о ситуации, при которой фронт будет продвигаться в сторону Одессы или Киева, что повлечет за собой необходимость западных войск послать в зону боевых действий свои войска.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на тот момент у ВСУ не было необходимости в дополнительных войсках из Франции, но ситуация, по его словам, может измениться в случае, если Россия «нападет на страну [НАТО]».

Украинский лидер также отмечал, что Киев приветствовал бы инструкторов и технический персонал из западных стран.

После этого Макрон допустил, что Франции «в какой-то момент» придется проводить наземные операции на Украине, чтобы противостоять российским войскам. При этом он заверил, что не хочет этого и «не будет проявлять инициативу».

В то же время директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил об имеющихся данных, согласно которым Франция собирается отправить на Украину порядка двух тысяч своих военных.

В начале мая Макрон в интервью The Economist сказал, что не отказывается от своих слов об отправке войск на Украину. Он отметил, что такая возможность возникнет, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от самого Киева.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за высказываниями Макрона как за «опасной тенденцией».

После этого экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен заявил, что Париж уже официально направил свои войска для помощи Киеву. По его словам, речь идет о военнослужащих одного из основных подразделений Иностранного легиона — Третьего французского пехотного полка, численность которых на Украине составит порядка 1,5 тысячи человек.

На следующий день, 6 мая, Министерство иностранных дел Франции опровергло слова бывшего сотрудника Пентагона.

В тот же день Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, в ходе которых будет проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Как отметил Дмитрий Песков, такое решение связано с «новым витком эскалации напряженности» между Россией и Западом, а также с высказываниями ряда иностранных политиков, в том числе словами Макрона.