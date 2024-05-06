Франция не направляла своих солдат на территорию Украины. Об этом 6 мая сообщило французское Министерство иностранных дел на своей странице в соцсети X.

«Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», — говорится в сообщении ведомства.

МИД также опубликовал примеры статей, в которых говорится об отправке французских войск на Украину. Каждое из них перечеркнуто красной линией.

Иностранный легион (Légion étrangère) — подразделение французских сухопутных войск. В него принимаются мужчины-иностранцы в возрасте от 17 до 40 лет. По окончании контракта они могут получить ВНЖ, а затем и гражданство Франции.

2 мая президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил о вероятности отправки французских военных на Украину. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле внимательно отслеживают заявления французского лидера и воспринимают их как «опасную тенденцию».

4 мая экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен заявил, что Франция уже отправила в зону боевых действий на Украине солдат из своего Иностранного легиона — Третьего французского пехотного полка. По словам экс-сотрудника Пентагона, «они были были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске». В общей сложности, заявил Брайен, в зону конфликта планируется отправить 1,5 тыс. легионеров.

Как утверждал Брайен, первые 100 прибывших на Украину французских военнослужащих — это специалисты по артиллерии и наблюдению, которые принимают активное участие в боях с российскими подразделениями в районе Донбасса.

В понедельник, 6 мая, Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, в ходе которых будет проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение связано с «новым витком эскалации напряженности» между Россией и западными странами. Представитель Кремля добавил, что речь идет в том числе о высказываниях президента Франции, «британских представителей» и лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США.

«Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», ― сказал Песков.

На фоне новой напряженности в отношениях Москвы и Запада 6 мая в МИД России были вызваны посол Великобритании Найджел Кейси и посол Франции Пьер Леви, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем телеграм-канале. Оба пробыли в министерстве около 30-40 минут, после чего покинули здание, отказавшись давать комментарии журналистам, пишет РИА Новости.

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