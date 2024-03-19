Франция готовится отправить военный контингент на Украину, на первом этапе его численность составит 2 тыс. человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин со ссылкой на полученные ведомством данные.

«Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

По словам Нарышкина, Париж, опасаясь протестов, скрывает численность погибших на Украине французских военных и сам факт их участия в конфликте.

При этом во Минобороны Франции «неофициально признают», что «подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века», утверждает СВР.

«Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов “уже превысило психологически значимый порог”», — говорится в сообщении российской спецслужбы. По утверждению ведомства, среди них «непропорционально много» действующих офицеров французской армии среднего звена. В связи с этим военное руководство Франции опасается недовольства в офицерской среде, а также испытывает проблемы с ротацией и заменой участников военных действий, добавили в СВР.

Что говорили во Франции об отправке войск на Украину

16 января 2024 года Минобороны России сообщило об ударе по «пункту временной дислокации иностранных боевиков» в Харькове, большую часть которых, по утверждению ведомства, составляли французские наемники. В результате удара были убиты более 60 человек.

После этого МИД России вызвал французского посла Пьера Леви и заявил о предъявлении ему «фактов все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины». Ведомство также возложило на власти Франции ответственность за гибель французских граждан в результате удара по Харькову.

Во французском МИДе заявили, что у Франции нет наемников ни на Украине, «ни в других местах». Заявление Минобороны России в ведомстве назвали «очередной неуклюжей российской манипуляцией».

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск на Украину, но отметил, что сейчас нет единого соглашения насчет отправки наземных войск официальным и одобренным образом.

В марте газета Le Mond сообщила со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Макрон якобы допустил отправку французских войск в Одессу в 2024 году. По данным издания, вопрос из участия в боевых действиях на Украине якобы начал обсуждаться еще в июне 2023 года.

Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что Макрон говорил о возможных сценариях в случае угрозы Одессе или Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала разговоры о возможной отправке французских войск на Украину с тем, что «союзники начали ее делить».

В середине марта Эмманюэль Макрон допустил, что Франции «в какой-то момент» придется проводить наземные операции на Украине, чтобы противостоять российским войскам. При этом он отметил, что не хочет этого и «не будет проявлять инициативу». Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что речь о вводе войск стран НАТО на Украину не идет, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.