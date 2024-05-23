Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Белый дом ослабить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник. По данным издания, Блинкен поменял свою позицию в данном вопросе после «отрезвляющего визита» в Киев, который состоялся 14 мая.

Как отмечает источник NYT, сейчас в администрации США идут обсуждения по поводу ослабления этого запрета. В частности, Госдепартамент хочет добиться разрешения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на использование ракетных и артиллерийских установок США во время нанесения ударов по приграничным регионам России.

Инициатором дебатов выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. NYT пишет, что выдвинутое им предложение по-прежнему находится на стадии формирования и пока неясно, сколько коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ним. Кроме того, проект еще не был официально представлен самому американскому лидеру, который неизменно проявляет «наибольшую осторожность» в этом вопросе, уточнили чиновники.

По словам собеседников издания, участвовавших в обсуждении политики в отношении Украины, позиция Блинкена изменилась из-за наступления российской армии в Харьковской области.

В последние месяцы, как пишет издание, для атаки на российские регионы ВСУ в основном используют беспилотники украинского производства, которые не обладают такой мощностью и скоростью, как американское оружие. При этом российские ПВО все чаще сбивают их или отправляют по ложному следу благодаря усовершенствованным методам радиоэлектронной борьбы.

NYT пишет, что на администрацию Байдена также оказывается давление с требование разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по российским военными объектам при сохранении запрета на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры.

15 мая издание Politico со ссылкой на источники писало, что группа украинских парламентариев приехала в Вашингтон с целью убедить Белый дом снять запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России. Украинские чиновники подчеркнули, что эти ограничения не позволили ВСУ ударить по военным складам на территории России и помешать продвижению российских войск в Харьковской области.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамии назвал политику Белого дома в этом вопросе «главной проблемой» для Киева. При этом Politico отметило, что российской стороне «хорошо известно об этом ограничении».

Между тем американские чиновники рассказывали изданию, что политика администрации Байдена не изменилась. «Помощь оказывается для обороны, а не для наступательных операций на российской территории», — сказал один из них.

22 мая на слушаниях в Палате представителей Конгресса Блинкен заявил, что США не меняли позиции по данному вопросу, однако Украина должна сама решать, использовать ли американское оружие для ударов по территории России.

«Украина должна сама принимать решение, и она так и сделает. Я могу заверить, что она располагает для этого всеми необходимыми средствами», — подчеркнул Блинкен.

В этот же день 13 американских конгрессменов — семь демократов и шесть республиканцев — обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. В их письме говорится, что к такой необходимости привело ухудшение положения ВСУ на фронте.