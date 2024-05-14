Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудить «обновленную информацию о боевых действиях». Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

«Находясь в Украине, госсекретарь Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить обновленную информацию о боевых действиях, влияние новой помощи США в области безопасности и экономики, долгосрочные обязательства в области безопасности, а также текущую работу по экономическому восстановлению Украины», — сообщили в Госдепартаменте.

В пресс-релизе отмечается, что Блинкен «подчеркнет приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины».

По словам источника Reuters, Блинкен прибыл в столицу Украины поездом рано утром во вторник. Госсекретарь надеется «послать мощный сигнал уверенности украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудном положении», сказал собеседник издания.

Это уже пятая поездка госсекретаря США в украинскую столицу. О том, что он планирует посетить Украину ранее писало Politico со ссылкой на источники. Последний раз Блинкен был в Киев в сентябре 2023 года. Тогда он объявил, что Украине впервые передадут конфискованные российские активы, а также анонсировал новый пакет военной помощи.