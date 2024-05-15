Украина добивается от администрации президента США Джо Байдена отмены запрета на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России, пишет Politico со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, это мешает Киеву «атаковать российские позиции».

Как отмечает издание, сейчас группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне и надеется заручиться помощью Конгресса в решении этого вопроса, поскольку ограничения не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударить по военным складам на территории России и помешать продвижению российских войск в Харьковской области.

По словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, для Киева «главная проблема» — политика Белого дома, направленная «на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России». Как отмечает издание, российской стороне «хорошо известно об этом ограничении».

«[Россияне] знают, что для украинцев существует ограничение на стрельбу по российской территории. И мы видели, как [российские] военные сидели в одном-двух километрах от границы [около Харькова] внутри России, и ничего не могли с этим поделать», — цитирует газета слова главы специальной парламентской комиссии Украины по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.

Американские чиновники в разговоре с Politico заявили, что политика администрации Байдена не изменилась. «Помощь оказывается для обороны, а не для наступательных операций на российской территории», — сказал собеседник издания.

2 мая Reuters опубликовало интервью британского министра Дэвида Кэмерона, в котором он назвал легитимными удары ВСУ по российской территории с использованием британского оружия. Кэмерон подчеркнул, что Киев должен самостоятельно решать, делать ему это или нет.

«Украина имеет такое право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — заявил он.

Спустя два часа после выхода материала агентство удалило его. На сайте сообщалось, что «некоторые детали в материале» будут пересмотрены, после чего новую версию интервью опубликуют «в установленном порядке». Позже статью вернули.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала слова Кэмерона «очевидным саморазоблачением и свидетельством собственных преступлений». По ее словам, политик впервые «настолько откровенно признал», что Запад «ведет неприкрытую войну против России руками украинцев». МИД России не исключил возможности нанесения ударов по военным объектам Великобритании, которые находятся на Украине и за ее пределами.