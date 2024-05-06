Российская армия может рассматривать британскую технику и военные объекты, находящиеся на территории Украины и за ее пределами, как потенциальные цели для ударов. Это будет ответной мерой в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) применят британское оружие против территории России. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве после вызова британского посла Найджела Кейси.

Министерство также призвало Великобританию задуматься «о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона» и «незамедлительно» опровергнуть «воинственные провокационные высказывания» главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона.

Речь идет о заявлениях, которые британский министр сделал в ходе интервью агентству Reuters. В частности, Кэмерон назвал легитимными удары ВСУ по российской территории с использованием британского оружия. По словам главы ведомства, Киев должен самостоятельно решать, делать ему это или нет.

«Украина имеет такое право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — заявил он.

Reuters опубликовало интервью британского министра 2 мая. Спустя два часа после выхода материала агентство удалило его, объяснив свое решение «пересмотром некоторых деталей в материале». На сайте сообщалось, что пересмотренная версия будет «опубликована в установленном порядке». Позже статью вернули в неизменном виде.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию Reuters, назвала слова Кэмерона «очевидным саморазоблачением и свидетельством собственных преступлений». Она отметила, что западный политик впервые «настолько откровенно признал», что Запад «ведет неприкрытую войну против России руками украинцев». Захарова добавила, что это уже давно является «секретом Полишинеля» для «всех стран мирового большинства».

«Для нас не новость, что «коллективный Запад» не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает к их совершению. Слова Кэмерона — яркое тому подтверждение», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ заявил, что Reuters «подвесило» версию о том, что Кэмерон «раскаялся» после слов о возможности ВСУ наносить удары британским оружием по территории России, анонсировав новый вариант текста.

«В итоге они выставили то же самое. Д.Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России», — сказал Лавров.

Он считает, что такие люди как Кэмерон «не раскаиваются», поскольку «им это чувство неизвестно».