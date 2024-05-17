Президент России Владимир Путин заявил 17 мая, что планов взять Харьков «на сегодняшний день нет». Действия российских войск на этом направлении он объяснил созданием «санитарной зоны» в ответ на обстрелы Белгорода. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ «стабилизировали» ситуацию с российским наступлением на севере Харьковской области. Как это восприняли военкоры и какую видят перспективу, — в материале RTVI.

Михаил Звинчук, автор телеграм-канала «Рыбарь» — RTVI

На данном этапе против российской армии на этом участке фронта задействовано 32 батальона со стороны украинских формирований. Для сравнения, Часов Яр удерживают в два раза меньшие силы. То есть украинские формирования действительно бросили все резервы на удержание севера Харьковской области. Наши войска вынуждены были остановить продвижение для того, чтобы наносить удары по входящим резервам и выбивать огневые точки.

В условиях такого огромного скопления войск со стороны противника на заранее подготовленных рубежах наступление вперед чревато большими потерями в личном составе и технике. Поэтому на данном этапе пришлось скорректировать планы и сконцентрироваться на нанесении огневого поражения по подходящим подразделениям противника, для того, чтобы просто их там, что называется, перемолоть. Другой вопрос, что это задача не одного, не двух, не трех дней.

Но сам факт того, что наши подразделения продолжают продвигаться, дозащищают северную часть Волчанска, ведут наступление на Липцы, зачистили СНТ «Лира-1», со стороны Лукьянцев продвигаются и начали выжигание и штурм первой линии обороны ВСУ, свидетельствует о том, что у украинских формирований пока не получается сделать так, чтобы наши войска попросту встали. Даже несмотря на огромное количество личного состава.

Военкор Юрий Котенок — RTVI

Я не стал бы сейчас делать выводы о «стабилизации» фронта. Понятно, почему Зеленский это вещает. Ему нужно успокоить своих сторонников, прежде всего страны Запада, потому что наша операция началась параллельно с визитом [госсекретаря США Энтони] Блинкена в Киев и выглядела достаточно шоком для всей этой публики.

Я знаю, что наша армия охватывает Волчанск в клещи. Фактически бои ведутся в городской застройке, непосредственно в центре города. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, несет потери. Повторюсь, я не стал бы сейчас делать какие-то выводы, потому что операция в разгаре. Я думаю, что рано или поздно Волчанск отойдет к России и мы уже не будем выходить оттуда.

Наш источник сообщает, что ВСУ удалось ситуативно локализовать прорыв ВС РФ на харьковском направлении за счет переброски огромного количества пехоты и техники с других направлений и тыла. <…> Но потери техники у ВСУ за неделю колоссальные. <…> Многие говорят, что такими темпами вся помощь США, которую выделили недавно, закончится вначале осени и ВСУ снова окажется в сложной ситуации.

Военкор Роман Сапоньков

Как верно отметили многие, до Харькова еще надо дойти. В Отечественную получилось только с четвертой попытки. Да и штурм города-миллионника трудно реализуем в нынешней ситуации. Поэтому всему свое время.

Почему Путин заявил, что Харьков брать не будем? Потому что этого очень хочет противник. <…> Сразу же будет поднят вопрос о «военных преступлениях России» и <…> вопрос выделения военной помощи Украине станет опять актуален. А может, и ввод «ограниченного контингента НАТО». <…>

ПС. Разумеется, опыт Мариуполя показывает, что лучше всего мегаполисы берутся, когда они находятся в полном окружении. В противном случае, получаются сплошные Соледары, Артемовски и Авдеевки.

Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio)

Специально для тех, кто всепропальществует в комментариях из-за слов [Путина] про Харьков. Напоминаю: У России нет планов присоединения Крыма к РФ (с) Владимир Путин, 4 марта 2014 года.

Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

Важно понимать, что если сейчас намерений штурмовать или полностью окружать Харьков нет, это не значит, что они не появятся чуть позже, когда размер группировки на Харьковском направлении может быть увеличен в зависимости от планов ГШ ВС РФ. <…>

Ну и да. «Война — это путь обмана». Во время войны никто из военно-политического руководства и не обязан говорить правду о реальных целях тех или иных операций. Элементы дезинформации никто не отменял. В случае с Путиным самый простой пример — отрицание наличия российских войск в Крыму и последующее признание, что они там были после успешного завершения Крымской операции.

Военкор Александр Коц

Действительно, брать Харьков сейчас — это утопия. Штурм второго по величине города Украины с населением около двух миллионов человек потребует колоссальных людских и материальных ресурсов. Логичной выглядит тактика по полному блокированию города. <…> Это тоже задача непростая — в Харьков ведут десятки дорог, и будет очень сложно все их перерезать. И главное — нельзя бежать впереди паровоза. До окраин Харькова нужно еще дойти.

Военный волонтер Алексей Живов

Не понимаю, чего все так расстроились из-за заявления [Путина] по Харькову. Много раз писал и говорил, что такой план изначально не стоял. Группировка на это не рассчитана. Это не значит, что мы ограничимся просто «санитарной зоной». Во-первых, президент не обязан говорить всю правду и все замыслы, во-вторых, блокады Харькова на данном этапе будет достаточно. Напомню, что столицы двух субъектов России: Херсон и Запорожье до сих пор оккупированы врагом. Эту задачу тоже надо решать.

Военный волонтер Роман Алехин

На фронте вам любой боец скажет: какой Харьков? Окститесь. Сколько надо положить за Харьков сегодня и что делать дальше, когда положим сотню тысяч бойцов и пожжем сотни единиц техники? Что делать с Харьковом, если все остальное даже удержать не сможем, как и Харьков в итоге.

Харьковская операция достигает всех целей, которые состоят, скорее всего в том, чтобы растянуть силы противника еще больше и оттянуть с направлений возможного наступления. А вариантов наступления на таком огромном фронте — много. И они вынуждены перебрасывать силы на неподготовленные позиции.

Тем составом сил и средств, принимающих участие в ограниченной наступательной операции на Харьковщине, взятие такого крупного областного центра, как Харьков, на самом деле невозможно. Однако, это не значит, что текущие цели не будут корректироваться в процессе развития ситуации на поле боя.

Военный блогер Кирилл Федоров

«На сегодняшний» [день], но не «на завтрашний». Конечно, для начала надо выйти к окраинам города, но спешить не стоит.

Перевод [слов Путина]: Если на мирные переговоры не пойдете, возьмем Харьков!