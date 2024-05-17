Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли стабилизировать ситуацию на севере в Харьковской области. По его словам, самая «глубокая» точка продвижения российских войск — 10 км, передает «Страна.ua».

«Наши силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 км. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения и не было», — сказал Зеленский, добавив, что под Харьковом «в настоящий момент действуют очень мощные бригады», которые переброшены с других направлений.

Он также уточнил , что пересечь границу Харьковской области российским войскам удалось из-за «недостатка ПВО у Украины», так как «Россия действует на расстоянии, где у нее есть преимущество в виде авиабомб и артиллерии».

Целью российской армии на Харьковском направлении Зеленский считает Волчанск.

«Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть»,— добавил президент Украины.

Президент Украины 10 мая заявил, что Россия начала на харьковском направлении «новую волну контрнаступательных действий». По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы».

В последующие дни Минобороны России отчитывалось об установлении контроля над более чем десятью населенными пунктами в Харьковской области. В оборонном ведомстве сообщали, что под контроль взяты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 мая отмечал, что обстановка на харьковском направлении «существенно обострилась», а в Генштабе ВСУ в ночь на 13 мая сообщили, что российские войска имеют на этом направлении «тактический успех».

Вечером 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. По состоянию на 16 мая из Харьковской области с начала наступления российской армии эвакуировано уже более 8,7 тыс. человек, сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в Харькове. По его итогам он назвал ситуацию на харьковском направлении сложной для украинских войск, но «в целом контролируемой».