Российские войска имеют «тактический успех» на харьковском направлении, где обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Об этом сообщил в ночь на понедельник, 13 мая, Генштаб ВСУ.

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Генштаба.

По данным ведомства, ведутся боевые действия на направлениях Пыльная — Лукьянцы, Пыльная — Глубокое, Пыльная — Олейниково, Муром — Бугруватка; идут бои за приграничный город Волчанск.

«В настоящее время враг имеет тактический успех», — отметили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что ВСУ продолжают «развертывание резервов для стабилизации ситуации».

За последние два дня Минобороны России отчиталось об установлении контроля над почти десятью населенными пунктами в Харьковской области. Под контроль были взяты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 мая отмечал, что на харьковском направлении обстановка «существенно обострилась», но украинские военные «делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции».

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил, что Россия начала на харьковском направлении «новую волну контрнаступательных действий». По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы».

Высокопоставленный украинский военный источник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с Reuters выражал мнение, что российские войска хотят отбросить ВСУ на 10 км вглубь Украины в рамках усилий по созданию так называемой буферной зоны вдоль границы.

О таких планах заявляют и некоторые российские провоенные телеграм-каналы. В частности, канал «Два майора» в сводке на утро 12 мая утверждал, что «главным событием стало начало наступательной операции ВС России по созданию буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей». «Рыбарь» также пишет о «российской операции по созданию буферной зоны в приграничье Харьковской области».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заявлял, что буферная зона на границе с Украиной нужна для того, чтобы противник не мог бить по российским объектам. Так он пояснил слова главы государства Владимира Путина о том, что Россия может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону».