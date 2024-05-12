Подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка обострилась.

Согласно сводке Минобороны за воскресенье, 12 мая, в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области российские войска «нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны».

В субботу, 11 мая, в Минобороны отчитались об установлении контроля группировкой войск «Север» над такими населенными пунктами Харьковской области, как Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

По словам главнокомандующего ВСУ, российские ВС атакуют «на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории [Украины]», и «на этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась».

«В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

Он заверил, что «силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции», хотя «обстановка сложная».

Вечером 10 мая Генштаб ВСУ отчитывался в своем телеграм-канале о том, что идут бои за населенные пункты Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Олейниково и Огурцово, которые «находились фактически в серой зоне».

Украинский военный Денис Ярославский утверждает, что главной причиной проблем ВСУ с обороной на границе в Харьковской области стало отсутствие систем фортификации, пишет «Страна.ua».

После появления версии о неготовности фортификационных сооружений пользователи соцсетей стали резко критиковать главу Харьковской военной администрации Олега Синегубова. Тот в воскресенье сообщил, что с территорий, где российские войска активизировали боевые действия, эвакуированы уже более 4 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил, что Россия начала «новую волну контрнаступательных действий» на Харьковском направлении. По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы».

В чем цель

Агентство Reuters 11 мая передавало, что в Харьковской области уже второй день идут ожесточенные бои. В материале агентства говорилось, что атака, скорее всего, предвещает более широкое продвижение российских ВС в Харьковскую область, однако ее цель может состоять и в том, чтобы отвлечь измотанные украинские войска с других районов боевых действий.

10 мая высокопоставленный украинский военный источник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с Reuters выражал мнение, что российские войска хотят отбросить ВСУ на 10 км вглубь Украины в рамках усилий по созданию так называемой буферной зоны вдоль границы.

Об этих планах пишут и российские провоенные телеграм-каналы. В частности, канал «Два майора» в сводке на утро 12 мая утверждает, что «главным событием стало начало наступательной операции ВС России по созданию буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей».

«В тяжелых боях армия России за двое суток заняла ряд населенных пунктов, подошла к Липцам и Волчанску. Уничтожены мосты через Северский Донец, взяты пленные», — говорится в сообщении.

О «российской операции по созданию буферной зоны в приграничье Харьковской области» пишет и телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. Он тоже выражает мнение, что буферная зона должна охватить не только Харьковску, но и Сумскую область.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заявлял, что буферная зона на границе с Украиной нужна для того, чтобы противник не мог бить по российским объектам. Так он пояснил слова главы государства Владимира Путина о том, что Россия может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону».

В конце февраля агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источник, что на Украине опасаются прорыва обороны ВСУ к лету 2024 года, если союзники страны не смогут увеличить поставки боеприпасов. Агентство отмечало, что, по оценкам украинской разведки, руководство России не отказалось от цели взять под контроль Киев и Одессу.