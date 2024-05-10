Минобороны Украины сообщило, что в ночь на 10 мая российская армия совершила «попытку прорыва линии обороны под прикрытием бронетехники» в приграничных районах Харьковской области. По данным военного ведомства, атаки были отражены, однако бои «разной интенсивности» продолжились. Президент страны Владимир Зеленский назвал сражение на этом направлении «жестоким» и заявил, что Россия начала там новую волну контрнаступательных действий. Что еще известно о ситуации в этом регионе — в материале RTVI.

По данным Минобороны Украины, попытка прорыва российской армии в Харьковской области произошла около 5:00. В ведомстве отметили, что в течение минувших суток Россия наносила авиаудары с применением управляемых авиационных бомб на Волчанском направлении, а с началом ночи усилила артобстрелы переднего края обороны.

«Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление», — сообщили в украинском оборонном министерстве.

Незадолго до этого заявления информацию об обострении ситуации в Харьковской области подтвердил глава региональной администрации Олег Синегубов. По его словам, российская армия усилила обстрелы на севере региона — прежде всего удары наносились по Волчанску, который находится в пяти километрах от границы и примерно в 10 километрах от Шебекино Белгородской области. Для этого, как отмечает Синегубов, россияне использовали реактивную система залпового огня (РСЗО), артиллерию и управляемые авиабомбы. Кроме того, якобы были осуществлены «безуспешные попытки ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — RTVI) прорвать границу».

В результате атаки на приграничные районы Харьковской области один человек погиб и пятеро пострадали, написал Синегубов в своем телеграм-канале. Также в ходе ночных обстрелов в Купянске погиб мужчина, еще несколько человек пострадали, в том числе в самом Харькове, заявил глава региональной администрации.

Позднее Синегубов заверил, что российская армия не представляет угрозы для Харькова, поскольку ее сил «хватает только для провокаций на северном направлении». Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «уверенно держат позиции», поэтому «не потеряно ни одного метра».

Между тем глава Волчанской региональной администрации Тамаз Гамбаришвили в интервью «Громадському радио» рассказал, что из-за усилившихся российских обстрелов власти начали добровольную эвакуацию жителей Волчанска и соседних районов в Харьков. По его словам, большинство людей уезжает своим транспортом, а вместе с гуманитарным грузом вывозят тех, у кого нет возможности сделать это самостоятельно.

Гамбаришвили пояснил, что российская армия постоянно обстреливает Волчанск, но в ночь на 10 мая атака резко усилилась. «С трех ночи летят КАБы (авиабомбы. — RTVI), артиллерия, из РСЗО обстреливают», — рассказал он и добавил, что данных о погибших и пострадавших нет, однако известно о множестве разрушений.

«Сейчас массированный обстрел города. Как говорят местные, такого еще не слышали и не видели. Массированный обстрел всего населенного пункта, всего города. Поэтому там сейчас опасно находиться», — отметил он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины лейтенант Андрей Коваленко назвал действия российской армии в приграничных районах Харьковской области «прогнозируемыми», поскольку у россиян есть ресурсы «к обострению в приграничье». При этом он призвал не путать происходящее со способностью «захватить Харьков», которой у россиян, по его словам, нет.

Коваленко заявил, что российские войска якобы имитируют широкомасштабное наступление «с задействованием ограниченных сил и средств», а также проводят разведку боем. Однако у Вооруженных сил (ВС) России, по его утверждению, есть потери «в технике и живой силе». Кроме того, ситуацию контролируют ВСУ, добавил представитель СНБО.

«Россия начала новую волну контрнаступательных действий»

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия начала «новую волну контрнаступательных действий» на Харьковском направлении. По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали об готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы».

«Важно, что [ВС России] могут увеличивать и подтягивать еще силы на этом направлении, и это факт. <…> Мы их встретили огнем, и я считаю, что на это время остановили артиллерийским огнем», — рассказал Зеленский.

Украинский аналитический портал DeepState подтвердил, что у российской армии нет достаточных ресурсов для глубокого продвижения — сейчас она осуществляет «дестабилизацию в приграничных районах».

Как уточнили авторы проекта, российские войска пытаются «заходить и закрепляться» в населенных пунктах вдоль границы, в том числе в Стрелечье, Красном, Пыльной, Борисовке, расположенных около границы со стороны Харькова. Также осуществляются попытки захода в населенные пункты Гатище и Плетеневка, которые находятся рядом с городом Волчанск, пишет DeepState.

«Пока наступательные действия врага содержат отвлекающий характер и ограничены в своих механизированных возможностях», — заключили аналитики.

«Разведка боем»

Украинский военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с «РБК-Украина» заявил, что с помощью подобных действий российская армия пытается «нащупать слабину» ВСУ в обороне на севере Харьковской области.

«Борисовка, Пыльная, Красное, Гоптовка, Стрелечья, Гатище. Там враг пытался сунуться вперед, атакуя наших защитников. Я думаю, что это такая разведка боем», — считает он.

По словам Селезнева, цель российской армии — заставить украинские войска переместить часть «важных стратегических резервов» вместо других «чрезвычайно важных» участков в приграничные районы Харьковской области. Он предполагает, что сегодняшняя попытка прорыва — не последняя, поэтому ВСУ необходимо «работать на опережение».

«Ключевой элемент, который будет определять, насколько все будет хорошо — это наличие у нас ресурса», — убежден эксперт.

Что говорят российские военкоры

Минобороны России не комментировало информацию о предполагаемом начале наступательных действий в этом регионе. Однако сообщения об этом появились в телеграм-каналах российских военных корреспондентов. По их данным, армия наносит удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка. Военкоры отмечают высокую интенсивность боев.

Как пишет WarGonzo, российские войска «увеличили артиллерийскую активность» на Харьковском направлении. «Ее вполне можно принять за артподготовку для дальнейших более активных штурмовых действий на Харьковском направлении. Возможно, это начало перехода из активной обороны к дальнейшему продвижению. Однако будем аккуратны в оценках», — говорится в сообщении канала.

Военный волонтер Алексей Живов в своем телеграм-канале также отметил, что «движение на Харьков началось».

«Уже поступает информация об активной артиллерийской работе в приграничных районах области. Дальше новостей с этого фронта будет все больше. С Богом, парни», — написал он.

По словам военкора Юрия Котенка, на Харьковском направлении «громко» и «есть движение». «Всю ночь шли тяжелые удары по объектам ВСУ. <…> Били ощутимо сильнее, чем обычно», —отметил военкор. Позднее он добавил, что не стоит «бежать вперед паровоза» и «вводить в заблуждение».

«Объективных подтверждений наших продвижений на ряде участков Харьковского направления, о чем уже рисуют некоторые каналы, пока нет. <…> Опять много “художественного свиста”…» — заключил Котенок.

Военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что говорить о прорыве российской армии в Харьковской области нельзя, поскольку «серьезная линия обороны находится дальше от границы».

«Стоит помнить, что основная линия обороны противника там не находится у границы, а может быть расположена в 5-10 км от границы имея перед собой лишь умеренно подготовленное предполье и завесу легких сил. Поэтому прорывать на границе нечего», — написал он в своем телеграм-канале Colonelcassad.

Рожин также прокомментировал слова Зеленского о начале российской армией контрнаступательных действий на этом направлении. Экспертзаявил, что «с нашей стороны официально ничего такого не подтверждали».

Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что активные ракетно-артиллерийские и бомбовые удары по объектам в Харькове и области «стартовали» с самого утра 10 мая. Кроме того, авторы канала сообщили об активизации сухопутных частей российской армии на направлении города Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области.

Позднее в «Военном осведомителе» появилось сообщение о том, что «пока наступательные действия несут ограниченный характер», но в случае успеха в бой якобы «могут быть введены основные силы, ждущие своего часа на границе».

Репортер ВГТРК Андрей Руденко уверен, что Харьков «будет сдан», но эта операция не будет «быстрой».

«На этом направлении на плечи армии России ляжет очень тяжелая работа. Нашим военным придется пройти десятки населенных пунктов, затем блокировать сам город Харьков», — убежден он.

Руденко отмечает, что, среди прочего, перед российскими солдатами стоит задача «не допустить даже возможности нанесения ударов по Белгороду и Курску». «Украинским военным я посоветовал бы складывать оружие и сдаваться. Итог будет однозначным — не в их пользу», — написал он в своем телеграм-канале.

Журналистка Анастасия Кашеварова, обращаясь к авторам сообщений о «взятии Харькова», задалась вопросом: «Вы представляете, что такое штурм Харькова?».

«У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку годы брали, Бахмут взяли ценой, превосходящей потери в Афгане. Марьинку сколько брали? На Угледаре сколько положили? Диванные мясники. Что у вас в головах?» — пишет она в своем телеграм-канале.

Кашеварова считает, что границу необходимо двигать для того, чтобы спасти Белгород, и «не кидать пацанов бездумно». «Так все легко у наших экспертов и некоторых военных. Уже до Киева дошли…языком», — заключила она.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков убежден, что, если «харьковское наступление» начнется, об этом официально сообщат российские военные. «Остальных просьба успокоиться», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным военкора, российские войска значительно повысили свою активность на трех направлениях севернее Харькова, а также на Купянском направлении. Помимо этого, ВС России в два раза увеличили количество сбрасываемых авиабомб на этой территории, пишет Сладков. На фоне усиления атак в Харькове началась паника — трафик в сторону Киева увеличился в десять раз, утверждает журналист.

Военный блогер Сергей Лебедев убежден, что после сегодняшних действий российской армии в Харьковской области у ВСУ есть выбор, где отступать быстрее: Часов Яр или Харьков.

«В Харьковской области идут бои. Говорить об успехе рано. К исходу дня будут первые результаты», — отметил автор телеграм-канала «Записки ветерана». Кроме того, он призвал жителей «приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей быть предельно внимательными и осторожными», поскольку «угроза обстрела со стороны противника крайне высокая».

В свою очередь, SOTAvision* пишет, что в последние дни в Белгороде сосредоточено большое количество военных. Источник издания отметил, что в общежитиях города начали разворачивать пункты временного размещения (ПВР) для беженцев.

«Селить будут в четырех общежитиях колледжей. В крайнем случае — подключат один из городских университетов. Готовят ПВРы, скорее всего, для шебекинцев», — рассказал собеседник телеграм-канала, участвующий в подготовке таких пунктов.

Развертывание ПВРов источник SOTAvision* связал с возможным наступлением России на Харьковскую область.

Буферная зона

Телеграм-канал «Рыбарь», который создал экс-сотрудник Минобороны России Михаил Звинчук, утверждает, что российская группировка войск «Север» приступила к выполнению задачи по созданию буферной зоны. Как пишет русская служба «Би-би-си», речь идет о попытках оттеснить украинские войска на расстояние, с которого они не смогут вести огонь по Белгороду артиллерийскими средствами поражения.

При этом «Рыбарь» отметил, что классифицировать боевые действия в прифронтовой полосе «как масштабное наступление — несколько некорректно», потому что речь идет о «разведке боем».

«Если же смотреть на карту, то расширена зона боев на глубину до 2-3 километров на отдельных участках. О полноценном переходе приграничных сел под контроль российской армии говорить пока рано», — пояснил он.

О планах российской армии создать буферную зону пишет и Reuters со ссылкой на неназванный украинский военный источник. По его словам, Россия стремится подвинуть украинские войска на десять километров вглубь Украины. Эта попытка наземного наступления открыла «новый фронт» конфликта, утверждает агентство.

Как указывает Reuters, опасения ВСУ по поводу «намерений» российской армии в Харьковской области возросли в марте — после того, как президент России Владимир Путин заговорил о «санитарной зоне» и допустил ее создание на границе двух стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в середине марта пояснил журналистам, что на фоне происходящих обстрелов российских приграничных регионов правительство страны работает над тем, «чтобы эти территории обезопасить». Для этого, как отметил Песков, нужен некий «коридор» или «буферная зона» между Россией и Украиной.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов