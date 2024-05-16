Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове. Он назвал ситуацию в области «в целом контролируемой», но признал, что харьковское направление остается «крайне сложным» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зеленский отметил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующих подразделений «Хортица» и «Харьков», Юрия Содоля и Михаила Драпатого.

«Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам», — добавил Зеленский в своем телеграм-канале.

По состоянию на текущий момент ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», отметил украинский президент. Поскольку харьковское направление остается «крайне сложным», ВСУ будут усиливать свои подразделения, добавил он.

«Определен план дальнейших действий — и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, которые отвечают за безопасность в регионе», — говорится в сообщении Зеленского.

Президент Украины 10 мая заявил, что Россия начала на харьковском направлении «новую волну контрнаступательных действий». По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы».

В последующие дни Минобороны России отчитывалось об установлении контроля над более чем десятью населенными пунктами в Харьковской области. В оборонном ведомстве сообщали, что под контроль взяты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 мая отмечал, что обстановка на харьковском направлении «существенно обострилась», а в Генштабе ВСУ в ночь на 13 мая сообщили, что российские войска имеют на этом направлении «тактический успех».

Вечером 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. По состоянию на 16 мая из Харьковской области с начала наступления российской армии эвакуировано уже более 8,7 тыс. человек, сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.