Российская армия продвигается в Харьковской области, взяв более десяти приграничных сел и зайдя в Волчанск. На этом фоне в России меняется министр обороны — вместо Сергея Шойгу им стал Андрей Белоусов. О том, как обстоят дела на фронте, по какой причине понадобился новый глава оборонного ведомства, а также когда Украина согласится на мирные переговоры, рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Является ли происходящее в Харьковской области наступлением на Харьков

Я войду в противоречие с большинством военных корреспондентов и не буду называть то, что происходит в Харьковской области, наступлением на Харьков. То, что мы сейчас наблюдаем, больше похоже на создание той самой «санитарной зоны» для предотвращения обстрелов с территории Украины, о которой говорил Путин. С такой группировкой войск на этом направлении никакой охват Харькова невозможен.

Интересно, впрочем, другое — ВСУ не смогли сдержать наступление российской армии. Это стало настоящим шоком и неожиданностью для многих украинцев, ведь именно в укрепление северной границы вкладывались огромнейшие средства, поступающие с Запада. Незадолго до начала наступательных действий именно там побывал Зеленский, который проинспектировал ход строительства и заявил, что выстроенные инженерно-фортификационные сооружения (ИФС) очень хорошего качества и выдержат любую атаку. Он поставил в пример Харьковскую линию обороны и посоветовал другим областям перенимать этот опыт. Сейчас эти слова Зеленского в некоторых телеграм-каналах начали удалять.

Один из военнослужащих бригады «Холодный Яр» ВСУ выложил видео, в котором оценил фортификации на Харьковском направлении: траншеи действительно вырыты, но очень неглубоко. Кроме того, их не позаботились укрепить, из-за чего они попросту обвалились из-за непогоды.

Так что кроме удачного маневра и силы российской армии мы еще увидели и силу украинской коррупции, в заслугу которой можно поставить значительную часть успеха россиян. Вместо оборонительной линии была выстроена потемкинская деревня, в которой можно было бы снимать фильм про войну, но не вести боевые действия. Притом перед глазами есть примеры возведения украинской стороной вполне качественных ИФС и установки минных полей в той же Запорожской области, за счет которых ВСУ там достаточно успешно обороняются. Ничего этого на границе Харьковской области с Россией нет, хотя украинские власти заявляли, что все это есть.

Так и получилось, что если в Запорожской области российская армия уже полгода пытается пройти рубеж, состоящий из десяти с небольшим сел, здесь она взяла практически такое же количество населенных пунктов буквально за день. Более того, завершается операция по взятию города Волчанска, который отрезан от основной линии снабжения после разрушения моста, по которому она поступала. Теперь ВСУ остается только отойти, потому что удерживать Волчанск в такой ситуации просто бесперспективно. Без снабжения резервы, брошенные на его удержание, будут просто перемолоты.

Шеф украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов сейчас пребывает по-настоящему в панике, заявляя, что резервов у него больше нет. Его даже одергивают некоторые депутаты Верховной Рады, которые обвиняют его в разглашении чувствительной информации, негативно влияющей в том числе и на западную аудиторию.

А говорит Буданов об этом потому, что у границы в Харьковской области стояли только спецподразделения ГУР, проводившие оттуда диверсионные операции на российской территории, и тероборона, а не регулярные части украинской армии — по сути там не было полноценных механизированных бригад. И теперь шефу ГУР нужно показать, что в происходящем нет его вины, чем он и занимается.

Сейчас туда начали перекидывать армейские резервы с других направлений, забрали из-под Часова Яра ту же знаменитую 3-ю штурмовую бригаду. Но она на то и штурмовая, чтобы штурмовать, а не обороняться. Точно так же ее в последний момент перекинули в Авдеевку, где она никак не смогла повлиять на ситуацию, потому что пилой гвоздь забить невозможно.

Понять происходящее действительно трудно. Есть задокументированный случай, когда подрядчик, который должен был устанавливать противотанковые бетонные «зубы дракона», привез их к месту назначения и просто вывалил из грузовиков в канаву. В документах же наверняка было зафиксировано, что они успешно установлены.

И хотя, повторюсь, штурм Харькова вряд ли планировался, потому что для этого нужны гораздо большие силы, создание «санитарной зоны» ведет к угрозе городу. Российская армия, заняв Липцы, к которым она уже подошла, сможет обстреливать военные объекты в Харькове из ствольной артиллерии. На купирование этого провала в обороне ВСУ придется бросить силы с других направлений.

Если же это не будет сделано, то планы российских военных могут измениться. Ничто в этом случае не помешает им подойти вплотную к Харькову и начать уже действовать на его окраинах.

С другой стороны, откуда сейчас еще ВСУ перебрасывать резервы, как не из-под Часова Яра, поскольку с других направлений их уже забрали? Но как только там ослабнет оборона, в данный момент максимально закрывшая все возможные пути продвижения для россиян, десантники, штурмующие город, вновь активизируются. А это не какие-нибудь мобилизованные или «Шторм Z», и если ситуация сложится таким образом, цели своей они достигнут. Хорошего выхода из нее у Украины сейчас нет — что-то придется приносить в жертву.

Что происходит на других участках фронта

Продолжается продвижение российской армии в очень сложном месте — около Работино. Плюс, наблюдается продвижение и в соседнем Вербовом, находящемся на бывшем Времевском выступе. Таким образом, здесь российские военные занимают позиции, оставленные ими во время украинского контрнаступления.

В Херсонской области была история, заявленная в западных СМИ, как большая победа Украины, связанная с занятием ВСУ «острова» в дельте Днепра. Однако все, кто участвовал в этой операции, либо не вернутся домой вообще, либо уже вернулись «грузом-200». «Остров» снова находится под контролем российской армии.

Крынки на левом берегу Днепра, где в течение нескольких месяцев непрерывно присутствовали украинские военные, разбомблены подчистую, поэтому сейчас они находятся в «серой зоне», в них нет никого. Поэтому для пиар-акции, которая ничего не дает ВСУ с военной точки зрения, и был выбран «остров», поскольку там есть, где спрятаться, есть, где вести боевые действия.

В Часовом Яре идут позиционные сражения с ожиданием отступления украинских войск. Под Авдеевкой российская армия сейчас сбавила накал штурмовых действий и начала закрепляться на местности. Это грамотные действия, направленные на то, чтобы избежать успешных контратак и прорывов ВСУ в дальнейшем.

Поможет ли Украине американская военная помощь

Американская помощь, которая поступила на Украину, давно стояла в Польше и ждала своего часа, когда конгрессмены одобрили законопроект о ее предоставлении. Но обстановку на фронте она не поменяет никак. Да, снарядный голод ВСУ будет удовлетворен, да, будут какие-то ответные действия. Некоторые из них мы уже видим в виде ракет, которые полетели на Крым.

Для России все это опасно не с точки зрения происходящего на линии боевого соприкосновения, а тем, что раненый зверь опаснее не раненого, поскольку он начинает совершать хаотичные действия. Что они собой представляют, мы видим по совершенно ничем не оправданным обстрелам Белгорода и Донецка, которые зачастую ведутся не по военным целям, а куда придется.

Возможно, российская сторона рассчитывала на то, что кран военной помощи Украине в США будет перекрыт, однако этого не произошло. Я считаю, что решение об операции в Харьковской области напрямую вытекает из этого решения американцев: раз за счет остановки военных поставок преимущества не удается получить, оно будет получено с помощью расширения фронта.

Замысел вполне логичный — у России есть достаточное количество сил для его реализации, в то время как у Украины для противодействия ему — нет. Это значит, как я уже говорил выше, что, укрепляя оборону на одном направлении, ВСУ придется ослаблять ее на другом, что неизбежно приведет к продвижению российской армии там.

Может ли Украина в этой ситуации согласиться на мирные переговоры

То, что происходит в Харьковской области, воспринимается западными наблюдателями как катастрофа. Но для ответа на вопрос о мирных переговорах нужно понимать, в каком психологическом состоянии находится Зеленский. Я не раз писал, что осознание ситуации к нему приходит гораздо позже, чем к остальным. Его союзники, в том числе президент Чехии Петр Павел, уже говорят ему, что неплохо бы начать выход на дипломатический трек. Уверен, и неожиданно приехавший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен тоже об этом сказал. Но, как видим, Зеленский заявил, что о переговорах говорить рано.

Со стороны России сам Путин уже неоднократно говорил о готовности к переговорам. Ситуация на фронте развивается динамично и далеко не в пользу ВСУ. А это значит, что никак усилить свою переговорную позицию украинская сторона по прошествии времени не сможет, скорее наоборот. На Украине уже появилась шутка про то, что как бы Зеленскому, с его рвением в прошлое, не выйти на границы 90-го года.

Не будем забывать и про выборы президента в США. Наблюдая за тем, как исчезли огромные деньги, выделенные на линию обороны, которой по факту не оказалось, американцы могут сделать вывод, что все это безобразие нужно завершать. Слыханое ли дело — танки Abrams уже доехали до Москвы, правда, не своим ходом, подбитые.

Какие задачи стоят перед новым министром обороны Андреем Белоусовым

Военные всегда мечтают о том, чтобы у руля оборонного ведомства встал их человек. Иванов, Сердюков, Шойгу — все они были гражданскими, не заканчивали военных вузов и, как считают в армии, совершенно не понимают, как устроена эта машина. Но пост министра обороны опять занял гражданский, который совершенно далек от их кухни — экономист, бывший вице-премьер.

В первую очередь Андрей Белоусов известен своей близостью к методологам, при этом он является православным человеком левых убеждений.

В какой-то степени он пересекается по своим взглядам с политологом Кургиняном, движение которого, «Суть времени», утверждает, что Россия находится в агрессивной среде и должна сама обеспечивать свой экономический рост за счет собственных ресурсов. При этом многие говорят, что, благодаря действиям и шагам Белоусова в правительстве, страна смогла выдержать удар санкций.

Все министры обороны до Белоусова наводили в ведомстве порядок. Всех их общество и военнослужащие встречали с определенной надеждой на возрождение статуса армии. Но “порядок” каждого из министров соответствовал требованиям и вызовам того времени. Россия пыталась дружить с НАТО, заключала мирные договора и обязательства о сокращении вооружения, подводные лодки и корабли шли на металлолом, военные базы закрывались и т.д. Армия сокращалась, шли разговоры о небольшом контингенте и полном переходе на контрактную службу. Вина ли это определенных министров, которых сейчас именуют «ликвидаторами былой мощи армии»? Большой вопрос.

Сейчас время изменилось, а, значит, нужен другой порядок. Был вызван человек, который однозначно будет налаживать экономические связи с Министерством обороны, порушенные в результате реформ во времена Сердюкова и Иванова. ОПК вынуждены были заменять кустари и волонтеры, снаряды и беспилотники приходилось собирать по партнерам, таким как Иран и КНДР. Хотя по логике вещей все это должно было производиться на российских оборонных предприятиях, а не за счет мобилизации гражданского общества.

Однако назначение Белоусова в гораздо меньшей степени связано с решением текущих проблем и в гораздо большей — с работой на перспективу. Вероятно, российская власть сделала выводы из своих ошибок и собирается их устранить, пока тот самый коллективный Запад, с которым Россия вступила в противостояние, не накопил силы для нового удара. Так ли это, мы поймем по шагам Белоусова.

Стоит учитывать и то, что при Сердюкове, помимо материальной базы, было уничтожено практически все военное образование. Почему наблюдается дефицит военных летчиков, который признавал Шойгу? Да потому что из 8-ми летных училищ осталось одно, из 12-ти инженерно-технических авиационных училищ, тоже только одно. Похожая ситуация с танковыми и артиллерийскими училищами, открыть их вновь — первоочередная задача для Белоусова.

Есть и огромная проблема с офицерским составом, вплоть до уровня командующих взводов. Мы видели совершенно безумные построения на плацу, по которым прилетали украинские ракеты, механизированные марши в чистом поле, слышали про людей, которые заставляют подчиненных чуть ли не брить бороды и драить плац во время вражеской атаки. Опять же, это следствие того, что при Сердюкове практически полностью сократили академии для подготовки офицерского состава.

Теперь всё изменилось — даже если через год начнутся мирные переговоры, геополитическая обстановка вокруг России не изменится. Так что вышеперечисленные проблемы необходимо решать, и чем скорее — тем лучше. Возьмем ту же мобилизацию. На ближайший год добровольцев хватит, но если боевые действия в этом году не закончаться? А есть и предложения Макрона о возможном вводе войск, что будет, если, скажем, французы или поляки введут на Украину свои войска? Тогда придется вновь мобилизовать людей в спешном порядке. Новому министру необходимо решать вопрос с мобилизационными центрами и нормальной подготовкой мобилизованных не меньше полугода.

Подытоживая, можно сказать, что задачи перед новым министром обороны стоят обширные, в том числе и обучение армии, и создание базы предприятий для ее обеспечения — сейчас на заводах работают в несколько смен, значит нужны новые заводы. Да, партнеры помогают, но если сегодня одна страна является союзником России, это не значит, что так же будет и завтра.

Поэтому в плане обеспечения технологического суверенитета фигура Белоусова кажется идеальной. О том, как это сделать, в течении многих лет рассуждали люди в разное время близкие к министру, в том числе Проханов, Кургинян, Глазьев и коллектив газеты «Завтра».

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