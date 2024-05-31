Список западных стран, позволивших Украине наносить удары своим оружием по российским территориям, расширяется. Вслед за Великобританией, Францией и другими членами НАТО разрешение на это дали американские и немецкие власти. В Вашингтоне и Берлине объяснили, что смена политики продиктована активными боевыми действиями в Харьковской области. Кто на Западе против таких шагов и какие территории России потенциально попадают в зону поражения, — в материале RTVI.

Одними из первых о праве Украины бить по целям в России объявили министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже эту риторику повторили власти Канады, Чехии, стран Балтии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Дании, Польши, Норвегии.

Советник министра стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил Bloomberg, что Киев с разрешения британских властей уже применял британские ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по российской территории. Позже он уточнил изданию Liga.net, что имел в виду удары по военным объектам в Крыму.

Некоторые страны НАТО и Великобритания в частности никогда не вводили для Украины ограничения на использование своего оружия, отметил 31 мая генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он подтвердил, что Лондон «уже давно без каких-либо ограничений» поставляет Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.

По словам Столтенберга, западные союзники исходят из того, что Украина использует полученное от них оружие для «защиты, в том числе путем нанесения ударов по военным объектам внутри России». При этом в НАТО ожидают, что Украина будет соблюдать международное право и действовать «ответственно».

«Новая эра в конфликте»

Тема ударов по России вышла на новый виток после того, как Politico сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден негласно разрешил Украине использовать американское оружие для отражения атак в Харькове.

Госсекретарь Энтони Блинкен позже подтвердил эту информацию, пояснив, что речь идет о «защите от российских сил, которые концентрируются на российской стороне границы». Может ли разрешение Байдена распространиться на города и объекты, расположенные глубже на территории России, глава Госдепа не уточнил.

По утверждению официальных лиц в США, речь идет «исключительно» о военных объектах, используемых для наступления на Харьков, пишет The New York Times (NYT),

До сих пор Вашингтон неизменно отказывал Киеву в использовании американского оружия для ударов за пределами украинских границ. Блинкен назвал изменение политики Байдена «результатом стратегии США, направленной на корректировку и адаптацию к условиям боевых действий». Таким образом Белый дом реагирует на происходящее в Харьковской области, уточнил госсекретарь.

По словам источников NYT, Байден разрешил Украине наносить «ограниченные» удары внутри России под давлением советников и ключевых союзников. Изменив свою позицию, Байден «явно пересек красную линию, которую сам же и провел», пишет NYT.

Представители Белого дома допустили, что впоследствии ограничения могут быть ослаблены еще больше.

«Это новая реальность и, возможно, новая эра в украинском конфликте», — заявил газете высокопоставленный американский чиновник.

Многое зависит от того, как российская сторона в ближайшие дни и недели отреагирует на изменение политики Белого дома «и отреагирует ли вообще», считает газета.

Вслед за США разрешение наносить удары по территории России своим оружием дали власти Германии. До этого Берлин, как и Вашингтон, долгое время выступал против снятия запрета. Украина «имеет право в соответствии с международным правом защищаться» от атак в районе Харькова, объяснил решение немецкого правительства его официальный представитель Штеффен Хебестрейт.

Кто против ударов по России

Позицию США и стран, которые поддерживают удары по России, в Европе поддерживают не все. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС и НАТО вступили в стадию подготовки войны с Россией.

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения» — заявил он в интервью радио Kosshut.

Против ударов западным оружием по территории России также выступила премьер Италии Джорджа Мелони, призвав «проявлять больше благоразумия». Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что конституция страны не позволяет использовать итальянское оружие для ударов по России. А вице-премьер Маттео Сальвини призвал генсека НАТО Столтенберга извиниться, исправиться или уйти в отставку после его слов о праве Украины бить по российским территориям.

В Бельгии, которая готовится в этом году передать Киеву первую партию американских истребителей F-16, подчеркнули, что самолеты могут быть использованы только на территории Украины.

Какое оружие разрешили применять Украине и куда оно долетает

США разрешат использовать для ограниченных ударов по России управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокомобильные ракетные системы GMLRS и артиллерию, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

При этом Вашингтон по-прежнему выступает против применения Киевом ракет большой дальности ATACMS — за исключением ударов по Крыму, утверждают американские СМИ.

Великобритания, Канада и США также поставили Украине ракеты средней дальности и бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), дальность которых составляет до 145 км, напоминает NYT.

Что касается немецкого оружия, то для ударов по территории России рассматриваются две системы вооружений — самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II, сообщает Bild. При этом максимальная зона поражения целей этим оружием составляет не более 40 км, а дальнобойные крылатые ракеты Taurus Берлин предоставлять Украине не торопится.

По оценке «Агентства»*, дальности имеющегося у Киева западного орудия достаточно, чтобы достичь Белгородской и Курской областей. По удар попадают «многие прифронтовые аэродромы, рембазы, ЖД-пути в тылу», предполагает военный эксперт Кирилл Федоров.

В зависимости от вооружений в зону потенциального поражения попадают такие города, как Белгород, Брянск, Курск, Старый Оскол, Россошь, Таганрог, перечисляет RT. В зоне действия ракет ATACMS находятся Воронеж, Липецк, Орел, Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Шахты.

«Противодействовать снарядам GLSDB способны большинство современных отечественных ЗРК, в то время как для отражения массированных ударов ATACMS необходимо развертывание нескольких батарей С-400, С-300В4 или «Бук-М3» под предполагаемыми траекториями их полета, а также в 10-30 км от прикрываемых объектов», — пишет RT.

* признан Минюстом России иноагентом