Россия готова отражать удары американскими ракетами вглубь российской территории, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он допустил, что основными целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) останутся Крым и Крымский мост.

По словам Дандыкина, по Белгородской области «уже давно бьют чешским оружием», но армия России «все сбивает». «Да и ATACMS сбили над Крымом. Все, что остается Украине сейчас, — это наносить удары по социальным объектам, по мирному населению», — сказал эксперт.

Американским оружием, по мнению Дандыкина, ВСУ смогут наносить удары по Брянской области. Основными украинскими целями, считает эксперт, станут Севастополь, Крым и Крымский мост, а до Москвы «дальности не хватит».

«До нее долетели бы только Taurus, которые Германия так и не передала», — пояснил он.

Дандыкин также подчеркнул, что за время проведения боевых действий российские системы противовоздушной обороны (ПВО) научились «хорошо работать с западным оружием», хотя «ловят, конечно, не все, но подавляющее большинство».

Ранее газета Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Хебестрейта сообщила, что власти Германии разрешили ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Как указывает Bild, решение Берлина касается только обороны Харьковской области.

В четверг, 30 мая, издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена также разрешила Украине наносить удары по российской территории вблизи границ Харьковской области.

Газета The New York Times (NYT) уточнила, что Байден разрешил ВСУ наносить «ограниченные» удары по территории России. Представители Белого дома назвали это «актами самообороны», которые направлены на то, чтобы Украина могла защитить Харьков и прилегающие к нему районы «от ракет, бомб и артиллерийских снарядов, выпущенных прямо через границу».

Источник Politico указал, что Киеву фактически будет разрешено использовать поставляемое Вашингтоном оружие, включая ракеты и реактивные пусковые установки, для перехвата российских ракет, направляющихся в сторону Харькова.

The Wall Street Journal пишет, что США намерены разрешить Украине наносить удары по приграничной территории России из РСЗО HIMARS, ракетных систем GMLRS и артиллерии. При этом удары дальнобойными ATACMS останутся под запретом, утверждается в материале.