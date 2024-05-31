Власти Германии разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западной техникой, сообщает Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря правительства Штеффена Хебестрейта. По его словам, такое решение было принято на фоне активных военных действий в Харьковской области.

Хебестрейт заявил, что в последние недели Россия «готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова», в том числе «с прилегающей к границе российской территории».

«Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — подчеркнул официальный представитель немецкого правительства.

Как указывает BIld, это решение касается только обороны Харьковской области.

Издание отмечает, что снятию ограничений на использование ВСУ немецкого оружия для атак по российской территории предшествовали несколько дней переговоров. В этот период, по данным BIld, канцлер страны Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус четко не высказывали свою позицию.

Шольц долгое время выступал против снятия запрета на использование немецкого оружия для ударов ВСУ по российской территории. Так, 26 мая он заявил, что не видит оснований для расширений области применения западного оружия. Он говорил, что для поставок немецкой техники существуют «четкие правила, которые согласованы с Украиной», и этот процесс «работает». Канцлер Германии добавил, что цель его политики в отношении конфликта — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

Spiegel утверждает, что Берлин не хотел опережать решение США по этому вопросу и усиливать давление на американского президента Джо Байдена. В связи с этим федеральное правительство «дождалось сообщения из Вашингтона», прежде чем дать разрешение на использование немецкого оружия.

«Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны», — пояснил Хебестрейт.

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по российской территории с помощью американского оружия. В то же время неназванный американский чиновник в разговоре с газетой отметил, что политика Белого дома относительно нанесения ВСУ дальнобойных ударов вглубь России «не претерпела изменений».

По словам источника Politico, теперь Киеву фактически разрешено использовать поставляемое Вашингтоном оружие, включая ракеты и реактивные пусковые установки, для перехвата российских ракет, направляющихся в сторону Харькова. Также это оружие можно использовать против войск, сосредоточенных непосредственно за российской границей рядом с этим городом, или против российских бомбардировщиков.

The New York Times (NYT) уточнила, что Байден разрешил ВСУ наносить «ограниченные» удары по территории России. Представители Белого дома назвали это «актами самообороны», которые направлены на то, чтобы Украина могла защитить Харьков и прилегающие к нему районы «от ракет, бомб и артиллерийских снарядов, выпущенных прямо через границу».

Администрация американского президента подтвердила, что Байден «поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют их или готовятся атаковать».

NYT пишет, что изменив свою позицию, даже в ограниченных обстоятельствах, Байден «перешел красную черту, которую сам же провел». Чиновники его администрации в разговоре с изданием признали, что ограничения президента могут быть ослаблены, если Россия проведет другие атаки со своей территории за пределами Харькова.

«Это новая реальность и, возможно, новая эра конфликта на Украине», — сказал один из американских высокопоставленных чиновников.

Многое зависит от того, как российская сторона отреагирует на эти изменения в ближайшее время, и отреагирует ли вообще, считает NYT. Ранее Россия предупреждала, что ответит на изменение политики США, но не уточняла каким образом. Как отмечает издание, сигналом для Вашингтона могли стать учения российских сил, которые перемещают и развертывают тактическое ядерное оружие.

6 мая Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, в ходе которых будет проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такое решение связано с «новым витком эскалации напряженности» между Москвой и Западом, а также высказываниями западных политиков.

Помимо США и Германии, разрешение на использование ВСУ западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России дала Великобритания. Снятие ограничений для Украины также поддерживает Франция и Швеция. Среди прочего, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на использование западного оружия для ударов по военным целям России.