Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по объектам на территории России. С таким заявлением он выступил в интервью The Economist.

«Союзникам пришло время рассмотреть вопрос о том, не следует ли им отменить некоторые ограничения на использование оружия, которое они передали Украине», — сказал Столтенберг.

По его словам, тот факт, что Украина лишена возможности использовать оружие «против законных военных целей на российской территории», «сильно затрудняет ее самооборону» — особенно сейчас, когда идут интенсивные бои в Харьковской области.

При этом генсек НАТО выразил уверенность, что российское наступление в Харьковской области не приведет к прорыву. Он полагает, что Россия добьется «незначительных успехов».

По словам Столтенберга, Запад не должен допустить перерастания российско-украинского конфликта «в полномасштабную войну между Россией и НАТО в Европе». Однако, по его словам, «европейские союзники обещали миллион артиллерийских снарядов», которых Киев так и не получил.

«Мы проводим обучение, мы предоставляем Украине оружие и боеприпасы, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или на Украине», — сформулировал он позицию Североатлантического альянса.

Столтенберг ранее уже говорил о правомерности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным целям за пределами украинских границ 1991 года. В апреле на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом он заявлял, что «Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами [своих международно признанных границ], чтобы защитить себя».

Обсуждения в США

США неоднократно говорили, что предоставляют Украине оружие только для защиты, а не для ударов по территориям, которые Вашингтон признает российскими. Однако в Белом доме идут обсуждения по поводу возможности ослабить запрет на нанесение ударов ВСУ по военным объектам на территории России, сообщила на этой неделе газета The New York Times.

По данным источников издания, дебаты насчет ослабления ограничений начались по инициативе Госдепартамента США, после того как глава этого ведомства Энтони Блинкен совершил «отрезвляющий визит» в Киев. Источники NYT отметили, что позиция Блинкена переменилась из-за того, что Россия открыла новый фронт в Харьковской области.

Автор статьи подчеркивал, что предложение Блинкена ослабить ограничения на использование американского оружия еще «на стадии формирования», но неясно, как много сторонников у этой идеи. Кроме того, предложение еще не было официально представлено президенту США Джо Байдену, который неизменно проявляет «наибольшую осторожность» в этом вопросе.

В начале мая использование своего оружия для ударов по объектам на территории России допустил Лондон. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, который предложил Киеву самому решать, куда бить.

В Кремле на этой неделе раскритиковали заявления о необходимости разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту позицию «абсолютно безответственной» и «абсолютно опасной своими последствиями».