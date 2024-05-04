Вашингтон не позволяет Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, и эта позиция остается неизменной, заверила посол США в Киеве Бриджит Бринк в ходе круглого стола с заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изабель Коулман.

Бринк отметила, что цель Вашингтона состоит только в том, чтобы помочь Украине вернуть контроль над утраченными территориями.

«Наша позиция изначально заключалась в том, что мы не делаем возможным и не поощряем использование нашего оружия в России, за пределами украинской территории», — заявила Бринк (цитата по агентству «УНИАН»).

Ранее на этой неделе использование своего оружия для ударов по объектам на территории России допустил Лондон. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, который предложил Киеву самому решать, куда бить.

«Украина имеет такое право, точно так же как Россия наносит удары внутри Украины. Вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что защищает себя», — заявил Кэмерон агентству Reuters во время визита в Киев.

В Кремле эти слова британского министра назвали «еще одним очень опасным заявлением». «Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Кто еще «разрешал» удары по России

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг признал правомерными удары ВСУ по военным целям за пределами Украины в границах 1991 года.

«Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами [своих международно признанных границ], чтобы защитить себя», — сказал тогда Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

По словам генсека НАТО, такие удары — часть права Украины на самооборону, поскольку Россия «использует очень много различных средств для ударов». При этом Столтенберг заявлял, что не станет давать Украине советы по поводу целей, которые ей следует или не стоит атаковать, — как и по выбору оружия для использования.

В начале мая глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Украина уже получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением использовать его на российской территории. Долгое время страны Запада публично предостерегали Киев от ударов за пределами Украины, однако, по словам латвийского министра, их подход меняется.

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений», — сказала Браже в интервью «Европейской правде».

Как отмечало издание, глава МИД Латвии выразила уверенность в том, что Украина имеет право атаковать объекты в России, если оттуда наносятся удары по украинской территории.

В конце февраля командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил в интервью финской телерадиокомпании Yle, что западные страны допустили ошибку, разрешив использовать переданное ими оружие только на украинской территории.

«По моей информации, Финляндия не устанавливала таких ограничений, а Украина имеет право применять это оружие против военных целей также на российской территории», — сказал потом председатель финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, ограничения на применение оружия установили более крупные страны, которые передали Украине системы вооружения большой дальности.

Что говорит Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля утверждал, что ВСУ не собираются применять переданное западными странами оружие на территории России и других государств. По его словам, удары возможны только по тем территориям, контроль над которыми Киев хочет вернуть.

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — сказал тогда Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

При этом Минобороны России неоднократно заявляло об украинских ударах с применением западных боеприпасов. В частности, ведомство сообщало, что с помощью реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства были совершены атаки на Белгород 30 декабря 2023 года и 15 февраля 2024 года.

Крымский мост под прицелом: какое оружие США отправили Украине

В конце апреля СМИ утверждали, что Киев бьет по российским целям ракетами ATACMS, более сотни которых власти США тайно включили в мартовский пакет военной помощи. Зеленский еще в 2023 году признавал, что ВСУ используют эти ракеты для ударов по целям на территории России.

По данным The New York Times, высокопоставленные представители Пентагона допускают возможность ударов по Крыму этими ракетами. 30 апреля стало известно, что ATACMS были сбиты над Джанкоем и Симферополем. В начале мая Песков заявил, что российские власти принимают меры безопасности для предотвращения ракетной угрозы Крымскому мосту.