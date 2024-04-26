Поставленные Украине американские ракеты большой дальности ATACMS должны «увеличить давление на российские силы на восточном направлении» и могут быть использованы для ударов по Крыму, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

Источники в сфере нацбезопасности США заявили, что большая часть поставок в рамках нового пакета военной помощи предназначена в первую очередь для укрепления обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, пояснили в Пентагоне, это не исключает возможности использования ATACMS для ударов по «узлам снабжения российских войск на юго-востоке» и Крыму.

После нескольких месяцев запросов Украина получила армейские тактические ракетные системы большой дальности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии около 300 километров. До этого США поставляли Киеву модификацию с кассетными боеприпасами широкого радиуса действия и дальностью 160 км.

NYT называет принятое Байденом в феврале решение отправить Украине более 100 ракетных систем дальнего действия «серьезным политическим сдвигом», сменившим долгий период неготовности Вашингтона снабжать Киев оружием, которое способно бить по целям на территории России и привести к эскалации конфликта.

До каких российских городов могут долететь поставленные Киеву ракеты ATACMS

В ходе брифинга в Пентагоне высокопоставленный представитель Минобороны заявил, что целью поставленных Украине в рамках нового пакета систем большей дальности является давление на Крым — «относительно безопасное убежище российских военно-воздушных и наземных сил».

Представители Пентагона отказались указать точное количество ATACMS, которые были отправлены на Украину. NYT ранее сообщала, что в поставку вошли более 100 дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, которые сразу же были применены для атаки по российской территории.

«Мы смогли увидеть, что предоставляемая Украине помощь может быть эффективной», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун 25 апреля в Институте политики и частной службы Джорджтаунского университета.

NYT пишет, что администрация Байдена инициировала тайную отправку, чтобы «не предупреждать россиян». В ночь на 23 апреля ВСУ примпенили дальнобойные ракеты для нанесения удара по российским войскам в портовом городе Бердянск, сообщил высокопоставленный представитель США на условиях анонимности.

Газета утверждает, что украинская армия также применила ATACMS 16 и 17 апреля для нанесения ударов по российским объектам, в том числе по аэродрому в крымском Джанкое. Чиновник из администрации Белого дома в разговоре с Politico рассказал, что одна из атак произошла «к востоку от Бердянска, недалеко от Азовского моря».

Впервые об ударе ATACMS по российским позициям стало известно в октябре 2023 года. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. После этого представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон подтвердила факт передачи Киеву ракет дальностью действия до 165 км.

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия может отражать атаки ATACMS, которые «кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения». Советник главы ДНР Ян Гагин утверждал, что у российских систем ПВО «появился опыт взаимодействия с этими изделиями».

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения Военно-воздушных сил России, полковник запаса Сергей Хатылев предупредил, что из-за появления ATACMS у ВСУ России придется как минимум вдвое увеличить выпуск зенитных ракетных комплексов С-400, С-350 и «Бук М-3».