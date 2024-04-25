США тайно поставили Украине более 100 дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным СМИ, ВСУ уже применили их для атаки по целям на территории России.

Газета утверждает, что украинская армия применила ATACMS дважды — 16 и 17 апреля — для нанесения ударов по российским объектам, в том числе по аэродрому в крымском Джанкое. Чиновник из администрации Белого дома в разговоре с Politico ранее рассказал, что одна из атак произошла «к востоку от Бердянска, недалеко от Азовского моря».

Как пишет NYT, президент США Джо Байден «тайно одобрил» решение о поставке Украине ATACMS в середине февраля. Помимо дальнобойных ракет Киеву также были отправлены кассетные снаряды. Издание отмечает, что эти вооружения были частью поставки оружия Украине на сумму $300 млн в марте.

Издание утверждает, что представители американской администрации держали поставку ATACMS в секрете, чтобы российская сторона не узнала о ней, поскольку, «когда США в прошлом поставляли Украине дальнобойное оружие, украинцы <…> наносили серьезный урон российским войскам».

Впервые о том, что ВСУ ударили по российским позициям ракетами ATACMS, стало известно в октябре 2023 года, соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. После этого представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон подтвердила, что Киеву были переданы ракеты ATACMS дальностью действия до 165 км.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк писал в своем телеграм-канале, что «для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины».

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия сможет отражать атаки ATACMS. «Но, что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Об этом можно точно сказать», — заявил он.

Советник главы ДНР Ян Гагин утверждал, что у российских систем ПВО «появился опыт взаимодействия с этими изделиями, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей».

19 апреля Минобороны России сообщило, что над Черным морем были обнаружены три дальнобойные ракеты ATACMS — их удалось сбить.