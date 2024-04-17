Утром 17 апреля российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожаре в районе аэродрома в крымском Джанкое. Российские военкоры и военные блогеры утверждают, что ВСУ нанесли по городу удар ракетами ATACMS. Власти Крыма и Минобороны информацию не комментировали. Что об этом известно ― в материале RTVI.

Как пишет Shot со ссылкой на жителей Джанкоя, несколько громких «хлопков» раздалось в районе четырех часов утра. После этого, по словам очевидцев, в поле недалеко от аэродрома начался пожар. Атака длилась почти час, утверждает Baza. «Со слов местных, судя по звуку, в городе работает ПВО», — говорится в сообщении Mash.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал в своем телеграм-канале схему объезда участка автомобильной дороги Джанкой — село Победное, но не объяснил причину вводимых изменений. Аэродром расположен вблизи Победного. На момент написания материала о снятии ограничений не сообщалось.

Обстановка в Джанкое спокойная, заявил ТАСС глава городской администрации Игорь Ивин. Он не прокомментировал информацию о взрывах и пожаре в районе аэродрома, но отметил, что ночью в одной из мечетей Джанкойского района и в доме пенсионерки выбило стекла.

Для удара по Джанкою использовалось около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, утверждает проект «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. Он предположил, что для атаки могли быть использованы модификации ракет дальностью 165 или 300 км, «с высокой вероятностью» запущенные со стороны Херсонской области.

Атака на Джанкой проводилась в две волны, в результате чего якобы были повреждены стоящая на аэродроме техника и одно из зданий, утверждает «Рыбарь». Также телеграм-канал пишет, что во время обстрела воздушное пространство южнее Крыма патрулировал американский беспилотник RQ-4B.

Канал «Военный осведомитель» предположил, что удар по аэродрому наносился баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS из новой поставки Киеву, в результате чего мог быть поражен «склад боекомплекта или топлива».

«По аэродрому сообщают, что личный состав и летающие аппараты целы», — заявил в свою очередь военный волонтер Роман Алехин.

«Рыбарь» считает удар по Джанкою одним из признаков того, что ВСУ готовятся к «более массированным атакам» на Крым, целью которых в конечном итоге является «нападение на Крымский мост».

ВСУ не подтвердили и не опровергли удар по аэродрому в Джанкое. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала аэродром в Джанкое «законной целью» для Украины, но призвала дождаться официальных комментариев Генштаба ВСУ.

Минобороны России не комментировало сообщения о ракетном ударе по Джанкою . Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» допустил причастность специалистов НАТО к попытке атаки на аэродром.

«Не могут такого рода атаки идти без разведывательных данных НАТО, без поддержки, а то и без прямого участия специалистов из стран НАТО. Это самая неприятная часть во всей этой истории», — сказал сенатор.

Климов также предположил, что «агрессивность такого рода атак будет повышаться».

В марте 2023 года Джанкой был атакован беспилотниками. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда сообщил, что в районе города сработала ПВО. Обломками повредило дом и магазин, один человек получил ранения.