Утром 17 апреля в небе над аэродромом в крымском Джанкое прозвучали взрывы. Об этом пишет Mash со ссылкой на местных жителей. Официальной информации пока нет.
«Со слов местных, судя по звуку, в городе работает ПВО. Предварительно, в районе аэродрома пожар», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Минобороны России и крымские власти пока не комментировали эту информацию.
По данным телеграм-канала SHOT, жители города слышал сразу несколько громких взрывов в районе 04:00, первый — примерно в 3:40.
В 05:49 было перекрыто движение по Крымскому мосту, его восстановили через час.
- В марте 2023 года Джанкой был атакован беспилотниками. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе города отработала ПВО, обломки повредили дом и магазин, есть пострадавший.
- В августе 2022 года в 20 км от Джанкоя взорвался склад боеприпасов. Взрывы продолжались несколько часов. Изначально в Минобороны России заявили, что произошло возгорание «на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части», в результате произошла детонация хранящихся боеприпасов. Позже в ведомстве заявили, что пожар и взрывы стали результатом диверсии.