Утром 17 апреля в небе над аэродромом в крымском Джанкое прозвучали взрывы. Об этом пишет Mash со ссылкой на местных жителей. Официальной информации пока нет.

«Со слов местных, судя по звуку, в городе работает ПВО. Предварительно, в районе аэродрома пожар», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Минобороны России и крымские власти пока не комментировали эту информацию.

По данным телеграм-канала SHOT, жители города слышал сразу несколько громких взрывов в районе 04:00, первый — примерно в 3:40.

В 05:49 было перекрыто движение по Крымскому мосту, его восстановили через час.