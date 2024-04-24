США еще в марте тайно передали Украине партию дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, которые Киев уже применил для атаки по российским целям. Об этом со ссылкой на источники пишут агентства Reuters, Associated Press (AP) и издание Politico.

По данным СМИ, президент Соединенных Штатов Джо Байден еще в феврале одобрил поставку ракет большей дальности, но не афишировал этого по просьбе украинских властей. По словам одного из американских чиновников, в мартовский пакет помощи Киеву от Вашингтона на сумму $300 млн вошло «значительное» количество ATACMS. Собеседники Reuters, AP и Politico утверждают, что Украина получила ракеты еще в прошлом месяце.

Точное число поставленных ракет издания не называют. При этом, по их данным, в пакете военной помощи, который 24 апреля подписал Байден, также представлены эти дальнобойные снаряды.

ATACMS — тактическая ракета, запускаемая при помощи реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (в случае с Украиной) и M270 MLRS. Она весит около 2 тонн, стоит порядка $1,5 млн и существует в пяти вариантах: кассетных с использованием суббоеприпасов, кассетных с самонаводящимися боевыми элементами и с унитарным боевым элементом. Дальность полета в зависимости от модификации составляет от 140 до 300 км.

Как рассказал телеканалу CNN представитель Пентагона Гаррон Гарн, ракеты ATACMS «незаметно» включили в мартовский пакет помощи Украине, несмотря на то, что ранее Байден отказывал Киеву в поставках снарядов, фактически способных долететь до центральной России.

Кроме того, Соединенные Штаты откладывали отправку ATACMS, поскольку сомневались в их полной готовности к атакам, пояснил Гарн. Тем не менее, по его словам, ракеты доставили на Украину в начале апреля.

РИА Новости сообщило о получении от Министерства обороны США официального подтверждения информации о негласной отправке дальнобойных ракет на Украину. По словам представителя Пентагона, Байден в феврале отдал распоряжение команде по национальной безопасности передать Киеву ATACMS «для использования в пределах суверенной украинской территории». В американском военном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили снаряды несколько недель назад.

Источник Reuters отметил, что украинская армия применила ракеты для удара по аэродрому в Крыму утром 17 апреля. В свою очередь высокопоставленный чиновник из администрации Белого дома заявил Politico, что Киев уже дважды задействовал ATACMS. По словам собеседника издания, одну из атак ВСУ осуществили «совсем недавно против российских войск к востоку от Бердянска, недалеко от Азовского моря».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала признание Пентагона в тайной передаче ракет Киеву. Она отметила, что это произошло на фоне призывов США и Великобритании поддержать «формулу Зеленского», предполагающую остановку боевых действий на Украине за счет возвращения российско-украинских границ на момент 1991 года.

«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — написала Захарова.