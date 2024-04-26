Наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских оперативно-тактических дальнобойных ракет ATACMS кардинально не повлияет на ситуацию в пользу Киева на поле боя, несмотря на создание некоторых угроз для России. Такое мнение в разговоре с Инфо24 выразил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения Военно-воздушных сил России, полковник запаса Сергей Хатылев.

По его словам, не стоит недооценивать американские снаряды этого типа, поскольку их дальнобойные модификации способны с высокой точностью поражать цели и обладают весьма серьезной разрушительной силой.

«Теперь нашей системе ПВО придется работать еще интенсивней, а нашему правительству и верховному главнокомандующему нужно думать, как увеличить выпуск зенитных ракетных комплексов С-400, С-350 и «Бук М-3». При этом их количество следует увеличить минимум в два раза для того, чтобы развернуть их на направления вероятных ударов», — пояснил Хатылев.

Он считает, что количество таких ЗРК необходимо «увеличить минимум в два раза для того, чтобы развернуть их на направления вероятных ударов».

Хатылев уверен, что российская разведка выявит места хранения ракет ATACMS, а также места дислокации применяющих их подразделений ВСУ. По мнению собеседника Инфо24, в дальнейшем авиация Воздушно-космических сил России будет наносить по этим целям высокоточные удары.

Несмотря на это, у Киева может остаться «незначительное» количество этих ракет, которые украинские военные будут использовать для атак по военным и промышленным объектам на территории России, полагает эксперт. Он добавил, что Украине придется экономно расходовать новый пакет американской военной помощи, поскольку он мог стать последним в 2024 году.

«Вероятнее всего, они их будут беречь. Также есть информация, что в рамках этого пакета помощи Зеленский должен подготовить новое контрнаступление, поэтому перед ним стоят конкретные задачи, которые он будет стремиться выполнять», — заключил Хатылев.

Президент США Джо Байден «тайно одобрил» решение о поставке Украине ATACMS в середине февраля, сообщила 25 апреля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Помимо дальнобойных ракет Киеву также были отправлены кассетные снаряды. Издание отмечает, что эти вооружения были частью поставки оружия Украине на сумму $300 млн в марте.

По данным газеты, в марте Вашингтон тайно поставил Киеву более 100 ATACMS и украинские войска уже применили их для атаки по целям на территории России.

Как пишет NYT, ВСУ уже дважды атаковали территорию России ATACMS — 16 и 17 апреля. В частности, удары этим типом ракет были нанесены по аэродрому в крымском Джанкое.

Чиновник из администрации Белого дома в разговоре с Politico ранее рассказал, что одна из атак произошла «к востоку от Бердянска, недалеко от Азовского моря». Утром 19 апреля Минобороны России сообщало, что над Черным морем были обнаружены три дальнобойные ракеты ATACMS — их удалось сбить.

Впервые о том, что ВСУ ударили по российским позициям ракетами ATACMS, стало известно в октябре 2023 года, соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. После этого представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон подтвердила, что Киеву были переданы ракеты ATACMS дальностью действия до 165 км.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк писал в своем телеграм-канале, что «для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины».

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия сможет отражать атаки ATACMS. Однако, по его словам, «это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения».