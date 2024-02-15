Средства ПВО уничтожили четырнадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир» над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в Белгороде на улице Плеханова при обстреле частично разрушен торговый центр, есть погибшие и пострадавшие. Местные каналы пишут о шести погибших, РИА Новости — минимум о двух.

Shot утверждает, что двое мужчин погибли на входе в ТЦ, куда попал обломок ракеты. По данным телеграм-канала, еще четыре человека — двое мужчин и две женщины, — находились внутри торгового центра.

«Из десяти пострадавших — трое в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

Согласно информации «112», погибли пять человек, пострадали 11. «Обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора, на одной из них погиб грудной ребенок», — говорится в сообщении канала. Также «112» сообщает, что один из снарядов попал в стадион школы №42, там пострадали несколько человек, очевидцы заметили рядом карету скорой помощи.

До этого губернатор Белгородской области написал в телеграм-канале, что в регионе запущена сирена ракетной опасности. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сообщил он.