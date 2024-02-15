В Белгороде на улице Плеханова при обстреле частично разрушен торговый центр «Магнит», сообщает местное издание «Белгород №1». Местные каналы пишут о шести погибших, РИА Новости — минимум о двух. Минобороны сообщило о пресечении «попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”».

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Shot утверждает, что двое мужчин погибли на входе в ТЦ, куда попал обломок ракеты. По данным канала, еще четыре человека — двое мужчин и две женщины, — находились внутри торгового центра. «Из десяти пострадавших — трое в тяжелом состоянии», — уточняется в сообщении.

Телеграм-канал «112» приводит другие данные: по его сведениям, погибли пять человек, ранены 11. «Обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора, на одной из них погиб грудной ребенок», — говорится в сообщении канала. Также «112» пишет, что один из снарядов попал в стадион школы №42, там пострадали несколько человек, очевидцы заметили рядом карету скорой помощи.

Ранее губернатор Белгородской области написал в своем телеграм-канале, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился глава региона к населению.

Белгородские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщают, что в домах, расположенных вблизи ТЦ и школы №42, вылетели оконные стекла, а на улице Губкина повреждены припаркованные автомобили. Там же якобы обнаружен фрагмент ракеты РСЗО. На улице рядом с торговым центром образовалась пробка из пустых автобусов, которые высадили пассажиров во время обстрела.

30 декабря 2023 года ВСУ обстреляли центр Белгорода, очевидцы назвали эту атаку на город самой мощной с начала военной операции. На следующий день Гладков сообщил, что погибли 22 человека, к 1 января число жертв выросло до 25. Российские военкоры призывали ответить на этот удар уничтожением украинских «центров принятия решений». Минобороны уточняло, что ВСУ обстреливали Белгород кассетными боеприпасами и чешскпми снарядами.

Из-за белгородской трагедии во многих других российских городах отменили новогодние мероприятия, а в самом Белгороде — еще и рождественские богослужения. В первые дни 2024 года ВСУ продолжали обстреливать город. Глава региона заявил о готовности вывезти всех желающих горожан в безопасные населенные пункты, в том числе на территории других областей. Более 1 тысячи детей из Белгорода были отправлены в загородные лагеря соседних регионов.