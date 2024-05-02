Российские специальные ведомства и министерства принимают меры в связи с угрозами Крымскому мосту, заявил 2 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикаций посла Литвы в Швеции и постпреда Украины при ООН с намеками на исчезновение моста. Киев давно называет Крымский мост своей «законной целью». В преддверии майских праздников и инаугурации президента России слухи о планируемой атаке на мост усилились. Что об этом известно, — в материале RTVI.

1 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица разместил в соцсети X коллаж с «шестью основными типами мостов» на 2024 год. На картинках в пяти квадратах изображены консольный, арочный, связанный арочный, подвесной и вантовый мосты. Шестой квадрат с подписью «Креченский мост» пуст.

Комментируя пост Кислицы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего нового в подобных публикациях нет.

«Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе, наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры», ― сказал он.

«Адский дождь»: что говорили на Украине и писали западные СМИ

Украина на протяжении всего военного конфликта называет Крымский мост своей законной целью, считая его «незаконно построенным» объектом. В конце 2023 года руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречен» на уничтожение.

В феврале 2024-го руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России «новыми сюрпризами», а также заявил, что «не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться <…> Крымским мостом».

В марте главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку записи якобы перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки Крымского моста.

На записи предположительно звучат голоса начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе, инспектора ВВС Инго Герхартца, а также сотрудников космического командования Германии с фамилиями Фенске и Фроштедте.

В разговоре, согласно расшифровке, обсуждается возможность поставки Украине ракет Taurus. Фенске, как следует из публикации, заявил, что для уничтожения Крымского моста может понадобиться «не 10 и даже не 20 ракет».

Российский МИД потребовал от Германии объяснений, подчеркнув, что «попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о проведении «очень тщательного» расследования в связи с публикацией, назвав запись разговора «очень серьезным вопросом».

В начале апреля источники The Guardian в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины анонсировали новую атаку на Крымский мост до конца полугодия, назвав разрушение объекта «неизбежным». Издание при этом усомнилось в способности Киева провести подобную операцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию Guardian, сказала RTVI, что украинские официальные лица «сделали уничтожение гражданской инфраструктуры Крыма и других российских регионов своей стратегией» и высказываются на этот счет в открытых заявлениях.

Ситуация требует от российских спецслужб «повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что делается», заявил в ответ на статью Guardian пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из целей нового наступления, которое Киев планирует начать в этом году. В Кремле заявили, что подобные угрозы доказывают «абсолютную правильность и выверенность» решения президента России начать военную операцию.

Позже о планах ВСУ атаковать Крымский мост написал британский таблоид The Sun. По утверждению издания, украинские чиновники якобы рассчитывают разрушить мост к середине июля.

В статье приводится мнение эксперта по вооружениям Брайана Кларка о том, что для массированной атаки по Крымскому мосту с воздуха и моря могли бы быть использованы ракеты Storm Shadow/SCALP, начиненные взрывчаткой морские беспилотники, а также истребители F-16, первые поставки которых Украина ожидает «после Пасхи». The Sun описал характер подобной атаки фразой «адский дождь».

«Это уже даже не спонсирование международного терроризма, а его стимулирование через подконтрольные англосаксам СМИ», — высказалась о публикации Мария Захарова.

В конце апреля на возможную подготовку удара по Крымскому мосту намекнул посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он опубликовал в соцсети X коллаж с изображениями Крымского моста, запуска ракеты и президента Владимира Путина. Подпись к посту гласит: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время».

«Сейчас они неистово лают, но позже, когда настанет судный день, они будут жалобно скулить и пожалеют обо всех своих оплошностях», — прокомментировал запись Линкявичюса первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ попытаются атаковать Крымский мост 7 мая ― в день инаугурации президента России или в День Победы 9 мая. При этом депутат отметил, что все российские объекты находятся под серьезной защитой.

«Развязка битвы за Крым»: что пишут военкоры

В конце апреля конгресс США одобрил давно ожидаемый Украиной пакет помощи на $61 млрд. Тогда же стало известно, что Вашингтон тайно передал Киеву дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии около 300 км. Источники The New York Times (NYT) в Пентагоне заявили, что эти боеприпасы могут быть использованы для ударов по Крыму.

В связи с новыми поставками Украине ракет ATACMS и Storm Shadow, а также в преддверии майских праздников Крымский мост «готовят к обороне», написал 26 апреля основатель канала WarGonzo военкор Семен Пегов.

В последующие дни российские военные телеграм-каналы сообщали об ударах ATACMS по объектам в Крыму: в ночь на 28 апреля ― по подразделениям ПВО на мысе Тарханкут, а в ночь на 30 апреля ― по Джанкою и Симферополю. Движение автомобилей по Крымскому мосту во время второй атаки было временно остановлено.

Минобороны России в те же дни отчиталось о перехвате средствами ПВО пяти и шести ракет ATACMS соответственно, но не уточняло, над какими территориями они были сбиты.

Проект «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука предположил, что по мере приближения «майских мероприятий, в первую очередь — инаугурации президента России, количество ударов будет возрастать».

По мнению «Рыбаря», ВСУ используют ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, чтобы «максимально снизить боевые возможности подразделений ПВО» перед предполагаемой атакой на Крымский мост.

«При достижении даже малейшего результата ВСУ переключатся на восточные районы Крыма, поскольку для проведения ударов по Крымскому мосту нужно будет обеспечить преимущество и в этой части полуострова», — рассуждает канал.

Звинчук не исключил в своей программе «Разборы Рыбаря» на канале «Соловьев Live», что в ближайшие дни «будет кульминация и развязка той самой пресловутой битвы за Крым».

Анализируя удары ВСУ дальнобойными ракетами по Крыму, военный канал «Два майора» допустил, что атаки продолжатся, «не исключена подготовка к массированной атаке Крымского моста с воздуха и моря».

Репортер ВГТРК Андрей Руденко, рассуждая о том, чего США ждут от Украины в ответ на выделение нового пакета военной помощи, предположил, что Крымский мост «в первую очередь окажется под ударом, его обязательно атакуют», поскольку «в случае успеха это будет максимально удачная для Киева картинка». Шансов на «реальные “победы” у Киева уже нет», уверен Руденко.

По мнению репортера, мост защищен «достаточно надежно». Он усомнился, что ВСУ будет применять для возможной атаки технологии, «против которых уже есть противоядие», но выразил уверенность, что с российской стороны систему защиты моста «обновили и усовершенствовали».