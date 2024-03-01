Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальных сетях расшифровку якобы перехваченного разговора представителей военного руководства Германии, в котором обсуждается возможный удар по Крымскому мосту. После этого российские власти потребовали от Берлина объяснений.

Аудиозапись, которую Симоньян получила, по ее собственным словам, от «товарищей в погонах», содержит запись голосов начальника отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франка Грефе, инспектора военного ведомства ФРГ Инго Герхартца, а также сотрудников космического командования Германии по фамилии Фенске и Фроштедте. Длина записи составляет около 40 минут.

Участники разговора обсуждают, в частности, подготовку к атаке на Крымский мост с помощью ракет Taurus. Исходя из обсуждения следует, что руководство Бундесвера допускает передачу украинской стороне 100 таких ракет.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — приводятся в расшифровке слова Фенске.

По словам Симоньян, этот разговор был записан 19 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 февраля выступил против поставок Taurus Киеву. По его мнению, подобный шаг может привести к втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на публикацию расшифровки, потребовав объяснений от Берлина.

«Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — написала она в своем телеграм-канале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российской стороне «доподлинно» известно о том, что военные НАТО «маскируются то под наемников, то под людей, не принадлежащих вооруженным силам стран Североатлантического альянса», чтобы принимать участие в вооруженных действиях на Украине.

«Шел разговор о том, можно ли наводить ракеты дистанционно, не находясь на Украине. Один из генералов сказал, что это все равно будет прямым участием. Они понимают, о чем говорят. В одном из обменов репликами звучит, что там есть “ребята” из США в гражданском. Не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью “в пуху”», — сказал Лавров.

Представители службы военной контрразведки ФРГ сообщили, что ведомство предпримет все необходимые меры для того, чтобы провести расследование и установить — были ли перехвачены переговоры между руководством Бундесвера, сообщило издание T-Online.

В посольстве Германии в Москве в ответ на запрос RTVI не смогли прокомментировать ситуацию.

«У нас не будет возможности сегодня высказаться на эту тему», — ответили представители дипмиссии ФРГ.

В министерстве обороны Германии отказались дать комментарий РИА Новости на запрос о планах правительства страны по атаке на Крымский мост. Представители ведомства заявили, что не комментируют публикации в СМИ и их содержание.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик также воздержался от комментариев.

«Единственные «утекшие» переговоры, которые я буду комментировать, — те, в которых участвовал генсек ООН. Я не могу прокомментировать утечку», — заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости «серьезного обсуждения и реагирования».

«После возвращения депутатов из регионов заслушаем этот вопрос на заседании Госдумы. Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование. Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения», — сказал он.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с RTVI предположил, что публикация этой записи вряд ли приведет к эскалации конфликта с НАТО, так как в ней не было никакой принципиально новой информации.

«Судя по тому, что они там говорят — это просто доказывает непосредственное присутствие военных из некоторых стран на украинском театре военных действий, участие в операциях», — сказал политолог.