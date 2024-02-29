Глава Пентагона Ллойд Остин допустил столкновение России и НАТО в случае поражения Украины. По его словам, если российским войскам удастся победить, то президент «Владимир Путин на этом не остановится» и продолжит военную компанию дальше, на Запад.

«Откровенно говоря, я считаю, если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал он в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Остин также отметил, что сейчас Вооруженные силы России добиваются успешных результатов на передовой. Поэтому, считает глава американского военного ведомства, если Вашингтон не будет оказывать поддержку Киеву, то США встанут на «очень опасный путь».

Высказывания Остина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для [президента Украины Владимира] Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала она в своем телеграм-канале, реагируя на слова шефа Пентагона.

Член Совета Федерации Сергей Перминов, комментируя слова Остина, усомнился в его адекватности. Сенатор допустил, что подобные заявления стоит расценивать как «пропагандистское клише, нацеленное на собственных граждан».

«Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это “латентная угроза”, то встает вопрос об адекватности спикера, “мечтающего” об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира — Россией», — заявил он РИА Новости.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что «НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат агрессивную политику», приводит его слова новостное агентство.