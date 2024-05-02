Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X разместил коллаж, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год. На каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, однако надпись «Керченские мосты» была озаглавлена пустым изображением.

Кроме «керченскиих мостов» Кислица в своем посте перечислил консольные, арочные, вантовые, а также висячие.

Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИДа Линас Линкявичюс опубликовал в X коллаж с фотографиями Крымского моста, запуска ракеты и президента России Владимира Путина. Публикацию он пописал так: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, назвал Линкявичуса «подневольной болонкой США» и отметил, что литовский дипломат «пожалеет о подобных оплошностях».

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля заявил в интервью Bild, что Киев готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. По его словам, военной целью для ВСУ станут также объектов инфраструктуры полуострова.

14 апреля британский таблоид The Sun писал, что вооруженные силы Украины попытаются атаковать Крымский мост в середине июля.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост был построен после вхождения Крыма в состав России. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного (часть дороги А-290 Керчь — Новороссийск) и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. Общая протяженность 19 км, это самый длинный из когда-либо построенных Россией мостов. С начала военной операции на Украине Крымский мост дважды подвергался атакам ВСУ.

8 октября 2022 года Крымском мосту произошел взрыв, загорелись топливные цистерны проезжавшего по железнодорожной части моста товарного поезда, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли несколько человек. Президент России Владимир Путин заявил, что за терактом стоят спецслужбы Украины.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о второй атаке на мост с использованием двух украинских беспилотных надводных аппаратов. В результате была повреждена автодорожная составляющая моста. Погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.