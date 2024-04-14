Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Крымский мост в середине июля, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на источник. По данным издания, Украина планирует задействовать в атаке от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французский аналог SCALP.

Для удара по дорожному полотну моста ВСУ могут использовать истребители F-16, которые Украине еще не получила, а для подрыва опор моста — морские ударные беспилотники, пишет The Sun.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля заявил в интервью немецкой газете Bild, что Киев готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. По его словам, военной целью для ВСУ станут также объектов инфраструктуры полуострова.

7 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Крымский мост по-прежнему представляет интерес для ВСУ. При этом он признал, что мост хорошо защищен, поэтому его до сих пор не удалось разрушить.

Комментируя заявления Буданова, сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил: «Мы давно уже поняли, что Крымский мост для них, а также для тех, кто их поддерживает в Европе, в Америке, в Англии, является приоритетным объектом для нанесения ударов. Поэтому мы уровень защищенности моста повышаем».

3 апреля The Guardian со ссылкой на источники в ГУР Министерства обороны Украины писала, что Киев планирует новую атаку на Крымский мост. По данным издания, украинская военная разведка сосредоточила усилия на том, чтобы нанести удар в первой половине 2024 года. Британская газета выразила сомнение в том, что украинским спецслужбам удастся совершить такую диверсию.

«Нам хватает для оценки террористической сущности киевского режима открытых заявлений украинских официальных лиц, которые сделали уничтожение гражданской инфраструктуры Крыма и других российских регионов своей стратегией», — прокомментировала статью The Guardian официальный представитель МИД России Мария Захарова.

The Times 4 марта сообщила, что после перехваченного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались поставки ракет Storm Shadow и SCALP Киеву, российская разведка может отследить местонахождение этого вооружения на территории Украины.

В ходе разговора, запись которого 1 марта опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян, высокопоставленные офицеры Бундесвера рассуждали о том, сколько ракет Taurus понадобится для уничтожения Крымского моста.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост был построен после вхождения Крыма в состав России. С начала военной операции на Украине он дважды подвергался атакам ВСУ.

8 октября 2022 года Крымском мосту произошел взрыв, загорелись топливные цистерны проезжавшего по железнодорожной части моста товарного поезда, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли несколько человек. Президент России Владимир Путин говорил, что за терактом стоят спецслужбы Украины.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на мост была совершена террористическая атака с использованием двух украинских беспилотных надводных аппаратов. В результате была повреждена автодорожная составляющая моста. Погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

«Цель номер один». Как Украина угрожала атаковать Крымский мост

В июле 2023 года Зеленский в своем выступлении на Аспенском форуме по безопасности заявил, что Украина хочет «нейтрализовать» Крымский мост, который считает своей законной «целью», поскольку Россия использует его для доставки боеприпасов.

МИД России в то же время подчеркивал, что Крымский мост является «сугубо гражданским объектом», и называл «все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России заведомо невыполнимыми».