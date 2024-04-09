Защита Крымского моста повышается и совершенствуется, рассказал в беседе с «Лентой.ру» сенатор от полуострова Сергей Цеков, комментируя заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что мост остается приоритетной целью Киева.

«Я хочу заметить, что независимо от заявлений Буданова и других должностных лиц Украины, мы давно уже поняли, что Крымский мост для них, а также для тех, кто их поддерживает в Европе, в Америке, в Англии, является приоритетным объектом для нанесения ударов. Поэтому мы уровень защищенности моста повышаем», — объяснил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что переезжает через Крымский мост несколько раз в месяц и видит, что «уровень досмотра автомобилей и людей, которые передвигаются, сегодня очень сильно повышен». Кроме того, на мосту появились боновые заграждения, которые фактически закрывают морскую гладь вблизи моста, пояснил Цеков.

«Мы часто слышим эти предупреждения о возможных атаках на Крымский мост, но замечу, что количество таких предупреждений в последнее время уменьшилось», — добавил сенатор.

3 апреля газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные чиновники ГУР Украины называют разрушение Крымского моста в первом полугодии 2024 года «неизбежным». При этом издание выразило сомнения насчет способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести подобную операцию.

Неназванный украинский источник заявил, что у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели» и он якобы следует плану по «минимизации» российского военно-морского присутствия в Черном море, который одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Позднее Буданов в беседе с немецким телеканалом ARD рассказал, что Крымский мост остается приоритетной задачей для Киева, однако подчеркнул, что объект находится «под строгой охраной и защитой». «Но над этим вопросом мы сейчас работаем», — заявил глава ГУР.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост был построен после вхождения Крыма в состав России — за этот период он уже дважды подвергался атакам. В первый раз взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года — тогда загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли несколько человек. Президент России Владимир Путин говорил, что за терактом стоят спецслужбы Украины.

Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года. Тогда Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на мост была совершена террористическая атака с использованием двух украинских беспилотных надводных аппаратов. В результате была повреждена автодорожная составляющая моста. Погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В июле прошлого года Зеленский заявил, что Украина хочет «нейтрализовать» Крымский мост, который считает своей законной «целью». Выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности, президент Украины заявил, что этот мост — не просто логистическая дорога, а дорога, которая ежедневно используется Россией для доставки боеприпасов.

МИД России в тот же период называл Крымский мост «сугубо гражданским объектом» и отмечал, что «все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми».